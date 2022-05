Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global expande seus recursos jurídicos e tributários existentes na Eslovênia por meio do estabelecimento da Andersen Advisory, Ltd., que fornece serviços de consultoria tributária, contábil, avaliação e outros negócios. A Andersen na Eslovênia é uma afiliada da Law Firm Senica & Partners Ltd., uma firma associada da Andersen Global desde 2021.

Sócia-gerente nacional da Andersen na Eslovênia, Katarina Kresal trabalha em estreita colaboração com clientes individuais e comerciais para fornecer um conjunto de serviços de consultoria tributária, contábil, de avaliação e de negócios relacionados, como fusões e aquisições, devida diligência, reestruturação financeira e insolvência, IVA e preços de transferência.

"No ambiente de hoje, os clientes precisam das melhores soluções integradas da categoria", disse Katarina. "A adição da Andersen na Eslovênia, em conjunto com os serviços jurídicos fornecidos pela Senica & Partners, garante que os clientes obtenham soluções abrangentes de maneira integrada em nível regional e global. Isso, por sua vez, aprimora a estratégia de desenvolvimento de nossa empresa e nos posiciona para melhor atender nossos clientes com o apoio de outros membros e empresas colaboradoras da Andersen Global."

O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "Ao ampliar nossas capacidades na Eslovênia, podemos fornecer aos nossos clientes um conjunto completo de serviços integrados, o que fortalece nossas capacidades no mercado e cobertura na região, reforçando nosso compromisso de serviço ao cliente".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 10 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 340 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

