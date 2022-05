Com hat-trick de Vini Jr, Real Madrid goleia (6-0) e rebaixa Levante

Com um hat-trick de Vinicius Jr, o Real Madrid atropelou em casa o Levante (6-0), que se tornou o primeiro time a ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato espanhol nesta quinta-feira, pela 36ª rodada do campeonato espanhol.

O Real Madrid venceu com gols de Ferland Mendy (13), Karim Benzema (19), Rodrygo (34) e Vinicius (45, 67 e 83) em uma partida em que o gigante da capital praticamente jogou sozinho diante do Levante que desmoronou já no início.

A equipe 'granota' precisava somar pontos para manter suas chances de continuar na elite do futebol espanhol, mas o Real Madrid não deu nenhuma chance e o Levante caiu para a segunda divisão seis anos depois.

No pesadelo que o time viveu no Santiago Bernabéu, o goleiro Daniel Cárdenas foi um dos heróis da sua equipe ao impedir que a goleada fosse ainda maior.

Com o gol marcado nesta quinta, Benzema se igualou a Raúl González como o segundo maior artilheiro da história do time merengue, com 323 gols.

O francês agora só tem à sua frente o astro português Cristiano Ronaldo e os seus praticamente inatingíveis 451 gols.

Vinicius Jr, outro grande destaque da noite ao balançar a rede três vezes, elogiou seu companheiro de ataque pela marca alcançada e o entrosamento entre os dois. "A conexão com Karim foi muito boa. Espero continuar assim com Karim até ele se aposentar. E que seja aqui [no Real Madrid]. Espero que ele ganhe a Bola de Ouro", disse o brasileiro à plataforma Movistar+ após a partida.

Mais cedo o Villarreal (7º) goleou o Rayo Vallecano (12º) por 5 a 1 e segue lutando para chegar à zona da Liga Europa, que no momento está três pontos a sua frente.

Alfonso Pedraza abriu o placar para o Villarreal logo aos 3 minutos, mas Sergi Guardiola empatou aos 21 antes de Juan Foyth (27), Paco Alcácer (38), Pau Torres (45+1) e novamente Pedraza (89) fecharem a goleada para o 'Submarino Amarelo'.

Diante de um Rayo que já não tem mais ambições no campeonato depois de garantir sua permanência na elite do futebol espanhol na última rodada, o Villarreal levou os três pontos e segue sonhando com a Europa League.

O Villarreal poderá alcançar no domingo seu objetivo se vencer a Real Sociedad (6ª), que ocupa uma das posições que garantem a disputa no segundo mais importante torneio europeu de clubes.

O time basco venceu o Cádiz (17º) por 3 a 0 nesta quinta-feira pondo fim a uma sequência de quatro jogos sem vencer e garantindo uma vaga 'europeia' na próxima temporada.

O gol do norueguês Alexander Sorloth (19) e os gols de pênalti do polonês Adnan Januzaj (53) e de Christian 'Portu' (90+8) deram a vitória à Real, que segue defendendo sua posição de Liga Europa.

O Cádiz, que ocupa a primeira posição de permanência na elite com apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, perdeu a oportunidade de se distanciar do abismo.

