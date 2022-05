Alfred Schreuder assume no lugar de Ten Hag como técnico do Ajax

O atual treinador do Club Brugge, Alfred Schreuder, foi nomeado para o comando do Ajax, anunciou o clube holandês nesta quinta-feira, sucedendo Eric ten Hag, nomeado treinador do Manchester United a partir da próxima temporada.

"Ajax, Brugge e Alfred Schreuder chegaram a um acordo sobre a transferência para o Ajax", disse o clube em um comunicado divulgado um dia depois de conquistar seu 36º título holandês, o terceiro consecutivo.

"Schreuder assina um contrato que começará após esta temporada e durará dois anos, até 30 de junho de 2024", anunciou o Ajax na nota, indicando que o acordo inclui "uma terceira temporada opcional".

Schreuder já passou pelo Ajax como assistente de Ten Hag entre janeiro de 2018 e o final da temporada 2018-2019, conquistando a dobradinha Copa-Liga em 2019 e chegando às semifinais da Liga dos Campeões, quando foi eliminado pelo Tottenham de Maurício Pochettino.

Treinador principal do Hoffenheim (2019-20) e assistente do seu compatriota Ronald Koeman no Barcelona (2020-21), treina o Brugge desde o início da temporada. O time está atualmente no topo dos playoffs do campeonato belga.

"Nestes últimos três anos, ele acumulou muita experiência como assistente técnico e técnico em clubes de alto nível, em diferentes países e competições", disse Edwin van der Sar, presidente do conselho de administração do Ajax, em um comunicado.

"Estamos muito confiantes em sua capacidade de continuar no caminho que escolhemos para o Ajax nos últimos anos, seja na Eredivisie (campeonato holandês) ou na Liga dos Campeões", acrescentou.

Alfred Schreuder, por sua vez, vê sua nomeação como "uma honra e uma bela oportunidade", que ele espera "agarrar com as duas mãos".

"Mal posso esperar para voltar para cá, porque gostei muito dos dezoito meses que passei no Ajax", acrescentou. "Espero ganhar troféus em Amsterdã, com uma equipa que joga um futebol atraente".

No curto prazo, ele espera terminar bem a temporada com o Club Brugge. "Quero dizer adeus a eles com um título. É muito importante para mim e farei o meu melhor para consegui-lo", declarou.

Embora como jogador tenha passado toda a sua carreira no campeonato holandês, estreando em 1991 pelo Feyenoord e se aposentando em 2009 no Arnhem, Schreuder nunca vestiu a camisa do Ajax.

Seu nome apareceu nas listas de favoritos desde que a transferência de Ten Hag para o Manchester United foi oficializada.

