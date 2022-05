Wall Street volta a fechar em forte baixa

O mercado de ações de Nova York voltou a fechar em forte queda nesta quarta-feira, afetado pela inflação mais alta do que o esperado, que abre caminho para um endurecimento da política monetária nos Estados Unidos.

O Dow Jones caiu 1,02%; o S&P 500, 1,65%; e o Nasdaq, 3,18%. Este último caiu quase 30% desde o fim de novembro. Desde sua alta no final de novembro, o índice de referência de ações de tecnologia caiu quase 30%.

Cliff Hodge, da Cornerstone Wealth, concluiu que "março foi um pico" para a inflação. "Os receios de recessão são exagerados", opinou o analista, para quem "o consumidor segue sólido e gastando".

Outros operadores, no entanto, viram um sinal alarmante. "A inflação subjacente (ndr: que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos) teve seu maior aumento desde janeiro", disse Charlie Ripley, da Allianz Investment Management, para quem isso "torna o trabalho" do Federal Reserve "mais delicado".

"Essa inflação persistente levará o Fed a subir os juros de forma mais agressiva", previu Will Compernolle, da FHN Financial. "Quanto mais a inflação perdura, maior a predisposição a endurecer a política monetária", citou Keith Buchanan, da Globalt. "É o que provoca essa reação do mercado."

