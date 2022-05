Suécia e Reino Unido anunciam acordo de defesa mútua

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a chefe de Governo sueca, Magdalena Andersson, anunciaram nesta quarta-feira um acordo de defesa e proteção mútua em caso de agressão, antes da decisão da Suécia sobre sua adesão à Otan.

"Se a Suécia fosse atacada e procurasse nosso apoio, nós forneceríamos", disse Johnson em uma entrevista coletiva conjunta na Suécia.

"Se um dos países sofrer um desastre ou um ataque, o Reino Unido e a Suécia se ajudarão de várias maneiras... e que pode incluir recursos militares", disse Andersson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Johnson deve assinar um acordo parecido com a Finlândia, em uma visita a Helsinque durante a tarde.

Os dois países nórdicos, preocupados com a reação da Rússia a seus possíveis pedidos de adesão à Otan nos próximos dias, buscam acordos de segurança bilaterais, para o período entre sua candidatura e a entrada formal na Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que pode demorar meses.

A "declaração política de solidariedade", assinada nesta quarta-feira com Londres, é o primeiro acordo formal anunciado publicamente.

str-map/es/mb/fp

Tags