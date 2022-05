Sérvio Nikola Jokic ganha segundo prêmio consecutivo de MVP da NBA

O pivô sérvio Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets, foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA pelo segundo ano consecutivo nesta quarta-feira.

Jokic, de 27 anos, superou o camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e o grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), os outros dois finalistas do MVP da temporada 2021-22, anunciou a Liga Norte-Americana de Basquete.

Foi a primeira vez que os três primeiros na votação, e quatro dos cinco primeiros, eram jogadores não americanos.

Com a escolha do sérvio, que teve médias de 27,1 pontos, 13,8 rebotes e 7,9 assistências na fase regular, já são quatro temporadas consecutivas em que o MVP vai para jogadores não americanos.

"Só de estar nessa empresa, com Bill (Russell) e todos os caras que fizeram história nesta liga e neste esporte, isso diz muito, significa muito. É uma espécie de legado, digamos", disse Jokic em uma entrevista nesta quarta-feira para a rede TNT.

Durante o anúncio do prêmio, a TNT mostrou imagens do técnico do Nuggets, Michael Malone, e alguns dos companheiros de equipe de Jokic entregando a ele o troféu em seu estábulo de cavalos na Sérvia.

Os eleitores do prêmio reconheceram o desempenho excepcional de Jokic em levar o Nuggets a uma vaga direta nos playoffs, mesmo com os desfalques de suas outras duas estrelas, Jamal Murray e Michael Porter Jr.

Jokic (de 2,11m de altura), considerado o melhor pivô da história da NBA, soma assim um novo feito a sua incrível carreira na melhor liga de basquete, onde foi selecionado em 2014 em um distante número 41 no Draft.

"Todo mundo sabe que eu sou o mesmo cara (que entrou na NBA), então espero que continue o mesmo depois disso", disse o 'Joker'.

-- Dez últimos vencedores do prêmio MVP:

2022: Nikola Jokic (SER / Denver Nuggets)

2021: Nikola Jokic (SER / Denver Nuggets)

2020: Giannis Antetokounmpo (GRE / Milwaukee Bucks)

2019: Giannis Antetokounmpo (GRE / Milwaukee Bucks)

2018: James Harden (EUA / Houston Rockets)

2017: Russell Westbrook (EUA / Oklahoma City Thunder)

2016: Stephen Curry (EUA / Golden State Warriors)

2015: Stephen Curry (EUA / Golden State Warriors)

2014: Kevin Durant (EUA / Oklahoma City Thunder)

2013: LeBron James (EUA / Miami Heat)

-- Jogadores mais vezes eleitos MVP na história:

6. Kareem Abdul-Jabbar (EUA) (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)

5. Bill Russell (EUA) (1958, 1961, 1962, 1963, 1965)

. Michael Jordan (EUA) (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

4. Wilt Chamberlain (EUA) (1960, 1966, 1967, 1968)

. LeBron James (EUA) (2009, 2010, 2012, 2013)

3. Moses Malone (EUA) (1979, 1982, 1983)

. Larry Bird (EUA) (1984, 1985, 1986)

. Magic Johnson (EUA) (1987, 1989, 1990)

