PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Autoridades pró-Rússia da região ucraniana de Kherson pedirão a Putin para anexar território

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ISRAEL PALESTINOS JORNALISTA: Jornalista da Al Jazeera morre ao ser atingida por tiros durante operação israelense na Cisjordânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Autoridades pró-Rússia da região ucraniana de Kherson pedirão a Putin para anexar território

As autoridades pró-Rússia da região ucraniana de Kherson, no sul do país e ocupada por Moscou desde março, anunciaram que solicitarão ao presidente Vladimir Putin sua anexação à Rússia, cujas tropas parecem diminuir a pressão sobre a importante cidade de Kharkiv, no nordeste.

(Ucrânia conflito Rússia guerra política diplomacia economia armas, Prev, 800 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

LYSYCHANSK:

Ucrânia se esforça para conter o avanço russo no leste do país

No meio de um campo verde, na frente leste da Ucrânia, um projétil de uma bomba de fragmentação está preso no chão. Perto do local, uma equipe de médicos ucranianos corre para atender um soldado ensanguentado.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão, Prev, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

KIEV:

Rússia interrompeu fornecimento de gás em ponto crucial, diz Ucrânia

A Ucrânia denunciou, nesta quarta-feira (11), que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás através de um ponto de trânsito crucial no leste do país, o que alimenta os temores de que a invasão russa possa agravar a crise energética na Europa.

(Rússia Ucrânia guerra invasão gás energia, Prev, 400 palavras, já transmitida)

ZAPORIZHZHIA:

Siderúrgicas na Ucrânia se tornam abrigos

Reservas de água e comida, geradores, banheiros, muitos colchões ou fogões a lenha em bunkers no subsolo. Nas siderúrgicas ucranianas projetadas pelos soviéticos, tudo é pensado com uma eventual guerra em mente.

(Ucrânia conflito Rússia guerra resistência siderúrgicas sociedade, Reportagem, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

OIT alerta que Ucrânia perdeu um terço dos postos de trabalho

Cerca de 30% dos empregos na Ucrânia - ou 4,8 milhões - foram perdidos desde o início da guerra lançada pela Rússia, e a evolução do mercado depende inteiramente da situação militar - alertou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) nesta quarta-feira (11).

(Ucrânia conflito emprego trabalho Rússia OIT Polônia, Prev, 670 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Remessas à Ucrânia aumentarão mais de 20% este ano, prevê Banco Mundial

As remessas para países de baixa e média renda vão aumentar 4,2% este ano, e a Ucrânia, que sofre com a invasão pela Rússia, beneficiará com um salto esperado de mais de 20%, segundo relatório do Banco Mundial publicado nesta quarta-feira (11).

(BM Ucrânia Rússia Guerra pobreza remessas economia, Prev, 430 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cumprir as sanções contra a Rússia vira dor de cabeça para empresas

O arsenal de sanções econômicas impostas pelos países ocidentais à Rússia pela guerra na Ucrânia coloca as empresas em uma série de dificuldades para cumpri-las e evitar o risco de serem atingidas pelas medidas.

(Ucrânia conflito Rússia negócio empresas economia bancos, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Esposas dos soldados do batalhão Azov pedem ajuda ao papa

Um grupo de esposas de soldados do batalhão ucraniano Azov pediu nesta quarta-feira ao papa Francisco que intervenha para "salvar as vidas" dos soldados entrincheirados há várias semanas na siderúrgica Azovstal em Mariupol, sitiada pelo exército russo.

(Ucrânia Rússia Vaticano guerra religião sociedade, Prev, a ser transmitida)

FOTOS

=== ISRAEL PALESTINOS JORNALISTA ===

JENIN:

Jornalista da Al Jazeera morre ao ser atingida por tiros durante operação israelense na Cisjordânia

A jornalista palestino-americana Shireen Abu Aqleh, uma das estrelas do canal Al Jazeera, morreu ao ser atingida por tiros nesta quarta-feira (11) quando cobria uma operação do exército israelense no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada.

(Palestinos Israel conflito mídia Catar imprensa, Prev, 770 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

JERUSALÉM:

Shireen Abu Akleh, repórter da Al Jazeera e símbolo do jornalismo palestino

Shireen Abu Akleh, jornalista do canal de televisão árabe Al Jazeera - morta a tiros nesta quarta-feira (11) enquanto cobria uma operação do Exército de Israel na Cisjordânia - se destacava por sua coragem e profissionalismo.

(Palestinos Israel conflito mídia Catar imprensa, Prev, 770 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Brasil avança no uso de câmeras corporais para reduzir violência policial

O Rio de Janeiro, que enfrenta problemas crônicos de violência policial, começará a instalar câmeras nos uniformes dos agentes, uma medida que obteve resultados em outras cidades brasileiras, mas longe de ser uma "panaceia" contra os abusos, segundo especialistas.

(Brasil violência segurança política sociedade, Ângulo, 720 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

BRASÍLIA:

Bolsonaro troca ministro de Minas e Energia após aumento no combustível

Foi confirmada nesta quarta-feira (11) a saída do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no cargo desde o início do governo de Jair Bolsonaro, após novos aumentos do diesel praticados pela Petrobras - segundo publicação no Diário Oficial.

(Brasil política energia governo, Prev, 480 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Empresas e ONGs brasileiras apelam a Biden para criar um fundo contra o desmatamento

Centenas de empresas brasileiras e grupos ambientalistas instaram o presidente Joe Biden a cumprir as promessas climáticas dos Estados Unidos antes de um debate do Congresso em Washington sobre um um fundo de nove bilhões de dólares para combater o desmatamento.

(Brasil EUA meio ambiente política desmatamento, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Mortes por overdoses nos EUA aumentaram 15% em 2021

Mais de 100.000 pessoas morreram de overdose de drogas nos Estados Unidos em 2021, quando a pandemia da covid-19 agravou uma crise impulsionada pelo fentanil e pelo acesso on-line a medicamentos falsificados - conforme dados divulgados nesta quarta-feira (11).

(EUA overdoses saúde sociedade, Prev, já transmitida)

SANTIAGO:

Em volta às aulas no Chile, cães ajudam a aliviar estresse

"Me sinto feliz e relaxada", diz Teresita, enquanto acaricia Pepe, um cachorro que vai ao campus onde ela estuda para ajudar a aliviar o estresse dos alunos na volta às aulas após a pandemia da covid-19. No Chile, este retorno tem sido marcado pela ansiedade e pela violência.

(Chile educação sociedade cães estresse, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

BERLIM:

UE suspenderá na segunda o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos

A União Europeia deixará de exigir o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos a partir da próxima segunda-feira, devido à queda dos casos de covid no continente, informou a agência de segurança aérea nesta quarta-feira (11).

(UE transporte aviões pandemia saúde covid, Prev, 560 palavras, já transmitida)

PARIS:

Justiça francesa investiga presidente da Interpol em caso de torturas

A Justiça francesa investiga desde o final de março o presidente da Interpol por "cumplicidade em torturas", após a denúncia de dois britânicos, numa nova frente judicial contra Ahmed Nasser al-Raisi, dos Emirados Árabes Unidos.

(França Emirados polícia direitos tortura Interpol segurança, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTO DE ARQUIVO

MADRI:

Dissidentes cubanos se refugiam em Madri, uma 'nova Miami' para opositores latino-americanos

Rostos visíveis dos protestos dos últimos anos em Cuba se exilaram em Madri, uma cidade que já se tornou um refúgio para outros opositores latino-americanos, que fizeram da capital espanhola uma nova Miami.

(Cuba Venezuela Nicaragua política Espanha AméricaLatina migração, Ângulo, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS

DUBLIN:

Irlanda alerta Reino Unido sobre medidas unilaterais na Irlanda do Norte

A República da Irlanda alertou, nesta quarta-feira (11), que as ameaças britânicas de eliminar unilateralmente os controles alfandegários pós-brexit na vizinha Irlanda do Norte foram "muito mal recebidas" na União Europeia, criando mais um embate entre Londres e Bruxelas.

(Irlanda IrlandaNorte Brexit Reino Unido, Prev, já transmitida)

-- ÁSIA

HONG KONG:

Cardeal católico Joseph Zen detido em Hong Kong

O cardeal católico Joseph Zen, crítico do regime comunista chinês, figura na lista de personalidades pró-democracia, foi preso em Hong Kong, com base na Lei de Segurança Nacional, informaram nesta quarta-feira fontes policiais e judiciais desta região administrativa da China.

(HK China Vaticano religião política dissidente, Prev, 440 palavras, com acompanhamento)

FOTOS DE ARQUIVO

COLOMBO:

Sri Lanka ordena ofensiva policial para conter distúrbios

A polícia do Sri Lanka recebeu ordens de iniciar uma ofensiva e utilizar munição letal para conter os distúrbios, após uma noite com ataques incendiários esporádicos, informou uma fonte da cúpula das forças de segurança à AFP.

(SriLanka governo política conflito violência crise, Prev, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS

MANILA:

Ferdinand Marcos Jr reivindica vitória na eleição presidencial das Filipinas

O filho do falecido ditador Ferdinand Marcos reivindicou nesta quarta-feira (11) a vitória na eleição presidencial e se comprometeu a ser o governante de "todos os filipinos", anunciou seu porta-voz.

(Filipinas eleições política governo, Prev, 630 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China censura críticas da OMS sobre política "covid zero"

A China censurou nesta quarta-feira (11) as críticas do diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) à política de "covid zero" aplicada pelo governo comunista e o porta-voz do ministério das Relações Exteriores considerou as declarações irresponsáveis.

(China pandemia OMS vírus China epidemia saúde censura, Prev, 400 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Onda de calor branqueia 91% da Grande Barreira de Corais na Austrália

Uma prolongada onda de calor na Austrália causou o branqueamento de 91% da Grande Barreira de Corais da Austrália - revela um novo relatório de monitoramento divulgado pelo governo.

(Austrália clima meio ambiente oceano, Prev, 410 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação tem leve queda nos EUA, mas segue alta

A inflação cedeu ligeiramente em abril nos Estados Unidos, um dado que alimenta a esperança de que o pior tenha passado, embora seja apenas um alívio em um contexto de forte alta de preços que afeta tanto o poder de compra dos americanos quanto a popularidade de Joe Biden.

(EUA economia inflação, Prev, 570 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cumprir as sanções contra a Rússia vira dor de cabeça para empresas

O arsenal de sanções econômicas impostas pelos países ocidentais à Rússia pela guerra na Ucrânia coloca as empresas em uma série de dificuldades para cumpri-las e evitar o risco de serem atingidas pelas medidas.

(Ucrânia conflito Rússia negócio empresas economia bancos, 600 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

As remessas para a América Latina e o Caribe cresceram mais de 25% em 2021

As transferências de dinheiro de trabalhadores de países desenvolvidos para suas famílias na América Latina e no Caribe cresceram 25,3% em 2021 em relação ao ano anterior, indica um relatório do Banco Mundial publicado nesta quarta-feira, que estima que as remessas para a região continuarão aumentando.

(AL BM remessas economia, Prev, a ser transmitida)

GENEBRA:

OIT alerta que Ucrânia perdeu um terço dos postos de trabalho

Cerca de 30% dos empregos na Ucrânia - ou 4,8 milhões - foram perdidos desde o início da guerra lançada pela Rússia, e a evolução do mercado depende inteiramente da situação militar - alertou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) nesta quarta-feira (11).

(Ucrânia conflito emprego trabalho Rússia OIT Polônia, Prev, 670 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Remessas à Ucrânia aumentarão mais de 20% este ano, prevê Banco Mundial

As remessas para países de baixa e média renda vão aumentar 4,2% este ano, e a Ucrânia, que sofre com a invasão pela Rússia, beneficiará com um salto esperado de mais de 20%, segundo relatório do Banco Mundial publicado nesta quarta-feira (11).

(BM Ucrânia Rússia Guerra pobreza remessas economia, Prev, 430 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Testemunhos escritos de sobreviventes do Holocausto se esgotam, pouco a pouco

A possibilidade de novos testemunhos escritos de sobreviventes do Holocausto nazista vai diminuindo pouco a pouco na França, seguindo o curso do tempo e o falecimento dos que foram vítimas deste trágico momento da história.

(França história literatura sociedade Holocausto, Prev, 530 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Físico vencedor do prêmio Templeton, Frank Wilczek, rejeita o anti-intelectualismo

O físico americano Frank Wilczek, Nobel de Física por seu trabalho para transformar a compreensão das forças fundamentais da natureza, venceu nesta quarta-feira (11), o prestigioso prêmio Templeton.

(Física Nobel política sociedade, Entrevista, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags