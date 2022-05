Passageiro sem experiência faz pouso de emergência na Flórida após piloto passar mal

O passageiro de um avião particular teve que assumir o controle da aeronave para realizar o pouso no aeroporto de Palm Beach, na Flórida (EUA), durante a tarde dessa terça-feira, 10. O piloto passou mal e não teve condições de controlar os equipamentos de direção. Para pousar, o civil teve ajuda da torre de comando, com os controladores o guiaram até a pista.



O controlador de tráfego aéreo Robert Morgan foi quem ajudou o passageiro a realizar o pouso. Com mais de 20 anos de experiência, ele conversava com os tripulantes e orientava sobre os comandos a serem executados. O avião era um Cessna Grand Caravan 208. Segundo a rede WSFA, afiliada da NBC, os nomes das pessoas que estavam no avião não foram divulgados.

"Tente manter as asas niveladas e veja se você pode começar a descer para mim. Empurre os controles para a frente e desça muito lentamente", dizia Morgan, que além de controlador de tráfego, é instrutor de voo com cerca de 1.200 horas em seu currículo, de acordo com o portal G1. O áudio das conversas durante o pouso foram divulgados pela CNN Internacional.



A reportagem da WSFA informou que houve muita comemoração após o pouso. Ainda na pista, Robert Morgan e o passageiro se abraçaram. “Foi muito bom ajudar alguém, e ele [passageiro] me disse que iria para casa hoje à noite para ver sua esposa grávida”, contou Morgan.





