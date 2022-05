Gabriel Jesus volta à Seleção para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

O retorno do atacante do Manchester City Gabriel Jesus é uma das principais novidades da convocação desta quarta-feira do técnico da Seleção Brasileira, Tite, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão em junho.

Jesus não foi chamado na última convocação, para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, nas quais o Brasil goleou Chile e Bolívia por 4 a 0.

O jogador, de 25 anos, foi um dos principais nomes na reta final da temporada do Manchester City, que briga pelo bicampeonato inglês, depois da eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid.

"Está em evolução e retomada do melhor momento, inclusive confiança", disse Tite sobre o atacante em entrevista coletiva após a convocação.

Gabriel Jesus se unirá a um ataque comandado por Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison, e que também contará com o retorno de Matheus Cunha.

O lateral-esquerdo Alex Sandro também está de volta, em um elenco que mantém a base do time que se classificou para o Mundial do Catar como líder invicto das Eliminatórias com pontuação recorde (45 pontos em 17 jogos).

Tite também surpreendeu ao chamar pela primeira vez o volante Danilo, do Palmeiras, de 21 anos.

O Brasil enfrentará a Coreia do Sul em Seul no dia 2 de junho e o Japão em Tóquio no dia 6.

Lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Defensores: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Alex Sandro (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Thiago Silva (Chelsea).

Meias: Casemiro (Real Madrid), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa).

Atacantes: Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City) e Matheus Cunha (Atlético de Madrid).

