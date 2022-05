Ferdinand Marcos Jr reivindica vitória na eleição presidencial das Filipinas

O filho do falecido ditador Ferdinand Marcos reivindicou nesta quarta-feira (11) a vitória na eleição presidencial e se comprometeu a ser o governante de "todos os filipinos", anunciou seu porta-voz.

"Ao mundo, ele diz: me julgue não pelos meus ancestrais, mas pelos meus atos", afirmou o porta-voz Vic Rodriguez em um comunicado.

De acordo com os resultados parciais, após a apuração de quase todas as urnas, Marcos Jr, conhecido como "Bongbong", recebeu mais de 56% dos votos, mas do que o dobro de sua principal rival, a atual vice-presidente Leni Robredo.

A vitória esmagadora representa a volta da família Marcos ao poder nas Filipinas, 36 anos depois de uma revolta popular que expulsou o clã do poder.

A campanha eleitoral de Ferdinand Marcos Jr, de 64 anos, foi marcada pela estratégia de desinformação, que não mencionou as dezenas de milhares de opositores que foram detidos, torturados ou detidos durante a ditadura de seu pai, assim como os milhões de dólares roubados pela família dos cofres públicos.

