Comunicado do Business Wire :The Body Shop

Milhões de jovens não participam na vida pública. Com a crise climática, os conflitos mundiais e as desigualdades geracionais, as perspetivas, contribuições e representação de jovens são hoje mais necessárias do que nunca.

Quase metade da população mundial tem menos de 30 anos. No entanto, apenas representa 2,6% dos parlamentares do todo o mundo.** Atualmente, a idade média dos líderes mundiais é de 62 anos.*** De todos os parlamentos do mundo, 37% não tem nenhum deputado com menos de 30 anos** e menos de 1% destes deputados são mulheres. É normal que 76% dos jovens portugueses sintam que os políticos não os escutam.

Os jovens têm direito a ser incluídos nas decisões políticas que os afetam, no entanto, são inúmeras as barreiras que impedem a sua participação. A The Body Shop e a equipa da Enviada do Secretário Geral das Nações Unidas para a Juventude estão a colaborar para mudar esta situação através da campanha mundial Be Seen. Be Heard. para amplificar a voz dos jovens e aumentar a sua participação e representatividade na vida pública. Em Portugal, a The Body Shop une-se também ao Movimento Transformers, um movimento nacional com a missão de aumentar massivamente o envolvimento cívico e social da sociedade civil em Portugal e no mundo. https://www.movimentotransformers.org/

A campanha procura gerar mudanças estruturais, a longo prazo, em relação à tomada decisões para que os jovens possam desempenhar um papel mais determinante. O início da campanha coincide com a publicação de um relatório conjunto: "Be Seen Be Heard: Compreender a participação política dos jovens".O relatório é um retrato crítico para compreender os preconceitos e as barreiras estruturais que impedem os jovens de participar na vida pública, a par de recomendações para abordar estes desafios e melhorar o mundo. O relatório inclui os resultados do maior questionário realizado pela The Body Shop, em Dezembro de 2021, que abarcou 26 países e 27.043 pessoas no total, das quais metade eram menores de 30 anos.

Os resultados do questionário revelaram que:

-- 76% dos jovens, a nível global, sentem que os políticos não os escutam.

-- 8 em cada 10 pessoas em todo o mundo acreditam que os sistemas políticos precisam de reformas drásticas para se prepararem para o futuro

-- 75% dos inquiridos afirma que os políticos não são de confiança

-- 3 quartos dos menores de 30 sentem que os políticos e líderes empresariais falharam às pessoas e ao planeta.

-- Pessoas com idades entre os 15 e os 23 anos têm 4 vezes mais probabilidade de terem participado em protestos pacíficos do que pessoas mais velhas.

David Boyton, CEO da The Body Shop, afirma: "A nossa posição é clara. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos pelas mesmas pessoas, tomando as mesmas decisões. O nosso estudo indica que a maioria dos jovens têm uma visão positiva sobre o futuro e temos de ouvir as suas opiniões e ideias nos locais onde se tomam as decisões. Vamos utilizar o nosso alcance global para impulsionar a consciencialização e o apoio, como temos vindo a fazer no passado. Desde que Anita Roddick fundou a The Body Shop em 1976, temos feito campanhas sobre questões de justiça social e ambiental, porque acreditamos que as empresas globais têm uma responsabilidade para com as comunidades com as quais colaboram. Ao longo da nossa história de inúmeras campanhas, a The Body Shop gerou mudanças diretas através de alterações legislativas ou políticas em mais de 24 países, desde 1990. Be Seen Be Heard pretende criar um mundo mais justo, com e para os jovens, e em colaboração com as Nações Unidas para a Juventude estamos no caminho certo para o conseguir."

Jayathma Wickramanayake, enviada das Nações Unidas para a Juventude, afirma: "O fosso intergeracional de poder, influência e confiança constitui um dos maiores desafios do nosso tempo. Os jovens já deixaram muito claro, através do seu ativismo nas ruas, na sociedade civil e nas redes sociais, que se preocupam profundamente com a mudança transformadora necessária para criar sociedade mais igualitárias, justas e sustentáveis. A participação é um direito, e a falta de representação dos jovens nos locais onde se tomam as decisões contribui para uma crescente desconfiança em relação às instituições políticas e para um sentimento de afastamento dos líderes eleitos, provocado pelas políticas que não refletem as prioridades da juventude, nem refletem as suas preocupações, nem falam a sua linguagem. Esta campanha é uma oportunidade para mudar isto."

Campanha em 2.600 lojas, em mais de 75 países, em seis continentes

A colaboração entre a The Body Shop, as Nações Unidas para a Juventude e o Movimento Transformers em Portugal, significará que os jovens e outras partes interessadas poderão participar na campanha de variadas formas. Durante o primeiro ano da campanha e através do Movimento Transformers irão realizar-se uma série de Workshops para co-criar toda a narrativa e estabelecer umas bases sólidas, tendo em conta o ponto de vista de diferentes coletivos jovens.

A campanha será lançada a nível mundial em Maio de 2022 e prolongar-se-á até meados de 2025. Consulta o nosso site para mais informação sobre a campanha

