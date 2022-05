Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, anunciou hoje que o armazenamento all-flash NVMe NetApp EF600 combinado com o sistema de arquivos paralelos BeeGFS agora está certificado para o NVIDIA DGX SuperPOD?. A nova certificação simplifica a inteligência artificial (IA) e infraestrutura de computação de alto desempenho (High Performance Computing, HPC) para viabilizar implementação mais rápida desses casos de uso.

Desde 2018 a NetApp e a NVIDIA atendem centenas de clientes com uma gama de soluções, desde construir centros de excelência de IA a resolver desafios de treinamento de IA em grande escala. A qualificação do NetApp EF600 e sistema de arquivos BeeGFS para o DGX SuperPOD é a mais recente adição a um conjunto completo de soluções de IA que têm sido implementadas pelas empresas.

"Há anos, a aliança entre a NetApp e NVIDIA entrega inovações líderes do setor, e esta nova qualificação para o NVIDIA DGX SuperPOD se baseia nessa iniciativa", disse Phil Brotherton, vice-presidente de soluções e alianças da NetApp. "À medida que as demandas por desempenho e dados estão explodindo, o NVIDIA DGX SuperPOD, combinado com a plataforma de IA ONTAP e o serviço DGX Foundry AI, garante que nossos clientes tenham a melhor infraestrutura de treinamento de modelo, com total suporte de líderes do setor de IA."

"As organizações que estão modernizando seus negócios com IA e HPC precisam de desempenho, flexibilidade e opções enquanto projetam sua infraestrutura", disse Charlie Boyle, vice-presidente de sistemas DGX na NVIDIA. "Nossa colaboração com a NetApp permite que clientes construam seus próprios centros de excelência de IA para agora escolher o armazenamento NetApp para seu NVIDIA DGX SuperPOD, como também utilizar a mesma plataforma líder disponível com infraestrutura hospedada através do NVIDIA DGX Foundry."

"Estamos empolgados para trabalhar com a NetApp e NVIDIA para criar um centro de excelência de HPC/IA com sistemas NVIDIA DGX para que estudantes de aprendizado aplicado possam usufruir de infraestrutura de supercomputação e computação de alto desempenho", afirmou Tonya Witherspoon, vice-presidente associada de engajamento do setor e aprendizado aplicado na Wichita State University. "A NetApp é uma âncora da fábrica digital do campus de inovação e mal podemos esperar para desenvolver a próxima geração de talentos nessa empolgante área."

Amplo portfólio de soluções de infraestrutura de IA

O portfólio de soluções aceleradas pela NVIDIA da NetApp inclui IA ONTAP para eliminar dúvidas para uma adoção mais rápida usando uma arquitetura de referência comprovada em campo, além de uma solução pré-configurada e integrada que é fácil de adquirir e implantar de maneira pronta para uso.

Ele também inclui o NVIDIA DGX Foundry, que traz o software NVIDIA Base Command e a assinatura NetApp Keystone Flex. Essa combinação fornece uma solução de infraestrutura hospedada de padrão internacional para empresas e seus cientistas de dados que precisem de uma experiência premium de desenvolvimento de IA sem a dificuldade de construí-la.

Com o anúncio de hoje, as organizações também podem construir seus centros de excelência de IA aproveitando o poder do DGX SuperPOD no local em conjunto com o armazenamento NetApp.

A NetApp, em colaboração com a NVIDIA, também oferece soluções personalizadas para diversos setores, incluindo serviços financeiros, medicina, manufatura, varejo, ensino superior e governo, e patrocina e facilita workshops de concepção para clientes que embarcam em jornadas de IA para acelerar o sucesso e mitigar riscos.

"O foco do ciclo de vida da IA subiu na pilha de desenvolvimento e se afastou do gerenciamento de infraestrutura, impulsionando a necessidade de soluções de serviços convergentes que permitem que as organizações simplifiquem seus investimentos de infraestrutura para implantações de casos de uso de IA", disse Ritu Jyoti, vice-presidente do grupo, pesquisa e consultoria de IA/automação da IDC. "O DGX SuperPOD é o mais recente marco em uma parceria produtiva entre a NetApp e a NVIDIA para abordar essa necessidade, e a NetApp está pronta para ajudar os clientes a resolverem seus desafios de gerenciamento de dados independentemente de onde se encontrem."

