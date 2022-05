Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

As empresas no Brasil intensificaram esforços para digitalizar fluxos de trabalho e processos no último ano, muitos deles em parceria com a ServiceNow e seu crescente ecossistema de prestadores de serviços brasileiros, de acordo com um novo relatório publicado, hoje, pelo Information Services Group (ISG).) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório 2022 ISG Provider Lens? ServiceNow Ecosystem Partners para o Brasil constata a súbita necessidade do trabalho remoto e processos virtuais devido à pandemia da COVID-19, além de preocupações levantadas por uma nova lei nacional de proteção de dados, que tem motivado as empresas brasileiras a acelerarem projetos de transformação digital.

"As empresas no Brasil estão sob pressão para modernizar suas operações como nunca", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens?. "A ServiceNow e seus parceiros estão crescendo para atender a essa demanda."

As empresas estão procurando a ServiceNow porque precisam de uma solução rápida e confiável para se adaptar aos modos de trabalho híbridos, gerenciar funcionários virtualmente e garantir a continuidade dos negócios, diz o relatório. Além disso, a recém introduzida Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fez com que as empresas brasileiras reconsiderassem a forma como documentos e dados confidenciais circulam dentro e fora de suas organizações.

Com o crescimento da demanda no Brasil, a ServiceNow vem expandindo seu ecossistema de parceiros, diz a ISG. Recentemente, a empresa começou a procurar novos parceiros fora do eixo sudeste das principais cidades do Brasil e a buscar empresas locais especializadas em áreas como segurança e conformidade. Os parceiros locais têm agido mais rapidamente do que as multinacionais para aproveitar a oportunidade de crescimento da ServiceNow, desenvolvendo expertise em novas tecnologias e serviços, diz o relatório.

"Os fornecedores brasileiros aproveitaram o momento, enquanto muitos players multinacionais ainda estão concentrados na terceirização de serviços de TI", diz Aase.

O relatório também examina a escassez de profissionais qualificados da ServiceNow, tanto no mundo quanto no Brasil, bem como os potenciais efeitos que, tanto os fornecedores quanto as empresas, precisam estar atentos.

O relatório 2022 ISG Provider Lens? ServiceNow Ecosystem Partners para o Brasil avalia os recursos de 24 provedores em três quadrantes: ServiceNow Consulting Services, ServiceNow Implementation and Integration Services and ServiceNow Managed Services Providers.

O relatório nomeia Accenture, Aoop e Capgemini como Líderes nos três quadrantes. Nomeia Alpar Service, Deloitte, DXC Technology e nuvolax como Líderes em dois quadrantes cada e ProV e TIVIT como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a EY é nomeada como Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição da ISG - em dois quadrantes. Extreme Digital é nomeado como Rising Star em um quadrante.

Uma versão customizada do relatório está disponível na Aoop.

O relatório 2022 ISG Provider Lens? ServiceNow Ecosystem Partners para o Brazil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005306/pt/

Contato

Contatos de imprensa: Will Thoretz, ISG +1 203 517 3119 [email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG Celular: +55 11 98671 5652 [email protected]

