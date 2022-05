Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies UK Limited - subsidiária de propriedade integral da HCL Technologies (HCL), importante empresa global de tecnologia - assinou um acordo definitivo para a aquisição da Confinale AG, especialista suíça de consultoria em gestão digital de serviços bancários e patrimônio que possui denominação de Parceiro de Implementação Premium Avaloq. Com essa aquisição estratégica, a HCL vai ampliar sua presença no mercado global de gestão de patrimônio, com ênfase nos recursos de consultoria, implementação e gestão da Avaloq.

Fundada em 2012, a Confinale se dedica a consultoria de TI em importantes áreas de especialização nos setores de gestão de serviços bancários e patrimônio. A Confinale conta com um dos maiores grupos independentes de especialistas com certificação Avaloq na Europa, e seus produtos e soluções de desenvolvimento próprio aceleram a implementação da plataforma Avaloq. A Confinale é uma das únicas quatro empresas que receberam a denominação de Parceiro de Implementação Premium Avaloq. Com escritórios nas cidades suíças de Zurique, Zugo e Genebra, na cidade alemã de Düsseldorf e em Londres, a Confinale trabalha com diversos bancos e consultores de patrimônio de renome.

As propriedades intelectuais incluídas nessa aquisição reforçam a estratégia da HCL de criar recursos setoriais especializados e posicionam a empresa como líder em implementação e gestão de ciclo de vida de ponta a ponta da plataforma Avaloq. Isso amplia a recentemente expandida parceria global da HCL com a Avaloq e sua aquisição da empresa alemã de consultoria de TI gbs em associação com o apoBank, ocorrida em dezembro de 2021.

"Fazer parte da HCL é um capítulo novo e promissor da Confinale", destacou Roland Staub, CEO da Confinale. "Acreditamos na necessidade de especialidade em serviços bancários combinada com competência em software, e a HCL é ideal para isso. Ela possui atuação global com forte legado no setor de serviços financeiros. O alcance da HCL vai nos permitir crescer ainda mais e, ao mesmo tempo, proporcionar a nossa equipe novas oportunidades de aprendizagem e inovação."

"Está ocorrendo uma grande transformação na gestão de patrimônio global, e isso representa uma oportunidade para inovação conduzida por tecnologia", declarou Rahul Singh, presidente de serviços financeiros e operações de processos digitais da HCL Technologies. "Esta aquisição fortalece consideravelmente os recursos de gestão digital de patrimônio e ativos da HCL, além de reforçar nossa presença no coração do setor global de serviços bancários de investimento. Damos as boas-vindas à equipe da Confinale e esperamos seguir promovendo inovação em serviços bancários digitais ao lado da Avaloq."

"Na Avaloq, vemos com satisfação a união de duas de nossas principais parceiras estratégicas", afirmou Martin Greweldinger, co-CEO da Avaloq. "A HCL e a Confinale possuem conhecimentos consideráveis em serviços financeiros e profunda compreensão de nossa tecnologia. Vemos essa combinação como um enorme benefício, já que a Confinale conta com sólidas credenciais de implementação, tendo sido inclusive uma excelente parceira de implementação em 2020 e 2021. Acreditamos que essa união vai acelerar a transformação digital na área de patrimônio para os nossos clientes e também o ritmo da adoção dos produtos e serviços da Avaloq em todo o mundo."

A aquisição está sujeita às condições de fechamento usuais e deve ser concluída no momento devido.

