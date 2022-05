Comunicado do Business Wire :Entersekt

A Entersekt, líder global em soluções de identidade e autenticação de dispositivos, anunciou hoje que o Capitec Bank implementou sua inovadora solução EMV 3-D Secure que aumenta a segurança dos pagamentos de comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que reduz o atrito para os titulares de cartões.

A solução da Entersekt aproveita a análise comportamental da NuData Security, uma empresa Mastercard, que fornece tecnologia líder do setor de autenticação baseada em risco. Isso se baseia na partnership entre a Entersekt e a NuData Security, formalizada em 2020.

"A ocorrência de fraudes no comércio eletrônico ou do 'cartão não presente' continua inaceitavelmente alta na África do Sul, representando 80% das fraudes em cartões de crédito e 53% em cartão de débito segundo a SABRIC ", diz Schalk Nolte, CEO da Entersekt. "A solução EMV 3-D Secure da Entersekt combina nossa robusta tecnologia de autenticação com a mais moderna das tecnologias comportamentais para cuidar especificamente do problema da segurança. Nossa solução é única por ser totalmente personalizável, permitindo que a Capitec crie experiências diferenciadas de e-commerce para seus titulares de cartões. Essa implementação é mais um marco em nossa jornada de inovação com a Capitec, pois continuamos expandindo as fronteiras da segurança digital e da experiência do usuário."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao implementar a solução EMV 3-D Secure da Entersekt , a Capitec agora pode identificar interações de e-commerce de alto risco em tempo real, aumentando significativamente a segurança sem afetar a experiência do cliente. A solução está disponível como uma única plataforma e vem pré-integrada com o NuDetect, o principal produto da NuData Security. Ele combina biometria comportamental, aprendizado de máquina e insights de bilhões de pontos de dados anônimos para distinguir entre usuários autênticos e potenciais fraudadores com base em suas interações on-line, aplicativo móvel e smartphone, sinalizando aqueles que representam o maior risco.

Durante o checkout, a solução indica uma pontuação de risco para a transação de e-commerce do titular do cartão. Com base na pontuação de risco, uma experiência de autenticação sem atrito se dá em seguida quando há pouco ou nenhum risco. Em casos de alto risco, onde é necessária maior certeza, um processo de autenticação intensificada é acionado. A solução suporta uma série de opções de autenticação, incluindo notificações no aplicativo, biometria e chaves de segurança certificadas pelo FIDO.

Ao analisar informações comportamentais e baseadas em dispositivos, a solução permite que a Capitec proteja seus clientes e forneça experiências de checkout sem atrito.

"Estamos sempre procurando maneiras de oferecer a melhor segurança possível sem impactar as experiências de nossos clientes. Ao implementar a solução EMV 3D Secure da Entersekt com análise comportamental da NuData Security, conseguimos fornecer um nível adicional de proteção para nossas transações de comércio eletrônico. Isso também permite que nossa equipe continue inovando, mantendo nossos clientes seguros e a Capitec na vanguarda da inovação em digital banking na África do Sul", explica François Viviers, Executivo de Marketing e Comunicação do Capitec Bank.

Sobre a EntersektEntersekt é um fornecedor líder de software robusto de identidade de dispositivos e autenticação de clientes. Instituições financeiras e outras grandes empresas em países em todo o mundo dependem de sua tecnologia multi-patenteada para se comunicar com seus clientes com segurança, protegê-los de fraudes e oferecer-lhes novas experiências convenientes, independentemente do canal ou dispositivo em uso. Para mais informações, visite entersekt.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005089/pt/

Contato

Contato de mídia Lelanie de Roubaix VP Marketing Research & Communications Entersekt [email protected] www.entersekt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags