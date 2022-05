Comunicado do Business Wire :Dawex

A Dawex, uma empresa líder em tecnologia de plataformas de troca de dados, mercado de dados e hub de dados, lançou o mercado de dados da MGTS, o primeiro mercado de dados não pessoais do setor da utilização automóvel (distribuição, venda, utilização, desgaste, manutenção e equipamento) e de um modo mais geral, da mobilidade individual. O mercado de dados da MGTS visa reunir todos os intervenientes e observadores da mobilidade individual atuais e futuros para permitir aos seus utilizadores compreender, antecipar e inovar neste setor em evolução.

Presente em 18 países com 2000 pontos de contacto de cliente sob as marcas de manutenção automóvel multimarcas Midas, Norauto e ATU, a Mobivia é a empresa líder no seu setor com mais de 50 milhões de clientes por ano e 50 anos de existência.

"A Dawex ofereceu-nos a solução tecnológica para monetizar e gerar valor com os nossos dados ou com os dados dos nossos parceiros, ao criar uma plataforma de troca de dados que é robusta, eficaz, segura e fácil de usar", afirmou Ludovic Codeluppi, Líder de Produto Internacional na IMGTS.

O mercado de dados da MGTS baseia-se na tecnologia da troca de dados da Dawex para facilitar a recuperação, centralização, distribuição, troca e monetização dos dados não pessoais deste setor. Os diferentes intervenientes do mercado controlam os respetivos dados. Decidem livremente com quem pretendem partilhá-los e para que utilizações, num ambiente que garante segurança e rastreabilidade. Devido à experiência no setor e regulamentar da Dawex, o mercado de dados da MGTS cumpre os requisitos dos regulamentos europeus e internacionais e insere-se perfeitamente na essência do futuro Regulamento Dados.

"Em menos de um ano, a MGTS estabeleceu relações sólidas com empresas externas ao nosso ambiente próximo graças à relação com a Dawex",declarou Ludovic Codeluppi. "A circulação e a comercialização de dados entre estas partes interessadas vai desempenhar um papel importante no desenvolvimento de novos modelos de negócios".

A tecnologia da Dawex permite à MGTS estruturar e impulsionar um vasto ambiente de dados do setor da utilização automóvel e da mobilidade. Oferece às partes interessadas os meios para compreender melhor e melhorar a sua experiência de utilizador, aumentar a sua produtividade e eficácia e promover a inovação.

"A troca de dados tornou-se num desafio importante de competitividade das empresas e de soberania económica", comentou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. "Organizar a circulação e a monetização dos seus dados no seu ambiente é um imperativo para todos os intervenientes da distribuição".

Sobre a Dawex

Na atual economia em que os dados se tornaram num produto com um potencial ilimitado, que tem um valor próprio e gere novas fonte de receitas, a tecnologia da Dawex permite às organizações criar novos ambientes à volta de plataformas de troca de dados que cumprem os requisitos regulamentares e respondem aos desafios de rastreabilidade e segurança. A Dawex é uma empresa líder em tecnologia de plataformas de troca de dados, mercado de dados e hub de dados que permite estruturar a obtenção, a distribuição e a troca de dados. Distinguida com o prémio "Pioneiro Tecnológico" pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é membro ativo da Gaia-X. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, Estados Unidos e Médio Oriente.

Contato

Contacto para a imprensaIsabelle Joulot [email protected]

