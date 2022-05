Comunicado do Business Wire :Bancor

O Bancor (BNT), inventor das finanças descentralizadas (decentralized finance, DeFi) e pools de liquidez, anunciou que já está disponível o Bancor 3, a nova versão de seu protocolo. O Bancor 3 está definido para ser a solução de liquidez automatizada de DeFi definitiva, capacitando projetos de token e seus detentores a gerarem liquidez saudável on-chain em seus tokens nativos.

O lançamento já atraiu mais de 30 projetos de token e DAOs, entre eles, Polygon (MATIC), Synthetix (SNX), Brave (BAT), Flexa (AMP), Yearn (YFI), Enjin (ENJ), WOO Network (WOO) e Nexus Mutual (wNXM), que estão fornecendo liquidez inicial na rede ou oferecendo incentivos de liquidez por meio do novo sistema personalizável de recompensas de composição automática do Bancor.

Projetos de token e DAOs podem usar o Bancor para:

-- Manter mercados líquidos para seu token nativo, facilitando a negociação de tokens mais barata.

-- Permitir que os detentores de token obtenham rendimentos mais seguros e mais altos exclusivamente em seu token nativo (staking unilateral com 100% de proteção contra perdas transitórias).

-- Implementar recompensas de composição automática que minimizam a pressão de venda e são usadas simultaneamente como liquidez geradora de taxas desde o primeiro dia.

Impulsionando a liquidez sustentável em DeFi

A liquidez descentralizada é a espinha dorsal de uma solução de DeFi, mas as estratégias empregadas por projetos de token para criar liquidez de longo prazo se mostraram ineficazes. Devido ao risco de retornos negativos de perdas transitórias, a maioria dos detentores de tokens hoje reluta em fornecer seus tokens a pools de liquidez. Enquanto isso, os programas de recompensas de mineração de liquidez acabam em grande parte nas mãos de "farmers de rendimento mercenários" que pulam de pool em pool liquidando recompensas ganhas em seu ativo preferido e deixando os projetos de tokens descobertos.

Cerca de dois anos depois que o farming de rendimento entrou em cena e gerou o primeiro "Verão DeFi" em 2020, DAOs e comunidades de tokens ainda buscam uma forma segura, simples e sustentável de impulsionar a liquidez descentralizada.

Hoje, o Bancor lança o beta sua terceira versão nova e aprimorada, destinada a criar liquidez sustentável na cadeia para projetos de token, dando aos participantes acesso a staking unilateral sem risco de perdas transitórias e lhes fornecendo composição automática e recompensas duplas. Os provedores de liquidez são menos propensos a retirar liquidez quando as recompensas expiram, pois estão sempre protegidos contra perda de valor e podem ganhar com manutenção zero.

Bancor 3: A solução definitiva de liquidez DeFi

O Bancor 3 apresenta novos recursos que incentivam o envolvimento amplo e sustentável nos mercados de liquidez on-chain, simplificando drasticamente a provisão de liquidez passiva em pools de liquidez automatizados de formadores de mercado (automated market-maker, AMM). Principais características:

-- Omnipool: Uma nova arquitetura de protocolo que consolida a liquidez do token em um único cofre virtual, minimizando os custos de taxas gas e aumentando a eficiência e a usabilidade em todos os pontos de contato.

-- Staking unilateral ilimitado: Forneça liquidez e ganhe rendimentos em um único token, sem necessidade de emparelhar 50/50 ou comprar outro ativo.

-- Lucros de composição automática: As taxas de negociação e recompensas são compostas automaticamente sem taxas de transação e são usadas simultaneamente como liquidez dentro do pool desde o primeiro dia. A composição automática é otimizada por meio de uma integração com Chainlink Keepers.

-- Proteção instantânea: Todos os tokens depositados recebem instantaneamente 100% de proteção contra perdas transitórias.

-- Tokens de pool unilateral: Os primeiros tokens de pool unilateral fungíveis. Ao contrário dos tokens de pool normais, os tokens de pool unilateral só aumentam em relação a seus ativos subjacentes, criando um novo tipo de lego de dinheiro "up only" que é facilmente combinável em outros produtos DeFi.

-- Portfólio inteligente: Uma nova interface de front-end oferece total transparência sobre os ganhos líquidos reais em tokens depositados.

-- Recompensas duplas: Projetos de token de terceiros podem agora incentivar a liquidez no Bancor com recompensas de composição automática livres de perdas transitórias.

-- Tokenomia renovada: A nova tokenomia do BNT cria um sistema mais econômico para direcionar a liquidez do protocolo para os pools de liquidez de maior lucro.

Mark Richardson, arquiteto de produto no Bancor (BNT), comentou:

"O Bancor passou os últimos anos criando o equivalente a uma conta poupança de alto rendimento para DeFi: deposite seus ativos, espere e ganhe. Ao ajudar os projetos de tokens e seus usuários com segurança e simplesmente a aproveitarem os rendimentos do DeFi, o Bancor 3 cria mercados de liquidez on-chain robustos e resilientes que impulsionam economias de tokens saudáveis".

Hamzah Khan, responsável por DeFi e Labs na Polygon (MATIC), afirmou:

"A Polygon está entusiasmada por utilizar o Bancor 3 para criar liquidez descentralizada para os detentores de tokens MATIC. A liquidez unilateral do Bancor e os mecanismos de proteção contra perdas transitórias tornam mais fácil para nossos titulares de DAO e tokens fazerem staking e ganharem MATIC com segurança, impulsionando ao mesmo tempo a liquidez de origem comunitária que promove a negociação de MATIC de baixa slippage".

Tyler Spalding, cofundador de Flexa (AMP), comentou:

"O Bancor se tornou uma das maiores fontes de liquidez de AMP on-chain por um motivo: é uma forma segura e simples de fazer staking. Com o Bancor 3, estamos reforçando nossa crença no Bancor, fornecendo recompensas de composição automática para nossos detentores de tokens que fazem staking em seu AMP no Bancor".

O Bancor é o único protocolo de negociação e staking em finanças descentralizadas (decentralized finance, DeFi) com liquidez unilateral e proteção 100% contra perdas transitórias. Supervisionado pelo Bancor DAO, a missão do protocolo é trazer o DeFi ao mundo convencional, fornecendo a maneira mais simples e segura de negociar tokens e obter renda passiva em DeFi.

Lançado em 2017, o Bancor foi o primeiro protocolo de DeFi. Hoje, ele gera milhões de dólares em taxas por mês para os depositantes, oferecendo rendimento com taxa percentual anual (annual percentage rate, APR) de até 30% em mais de 150 tokens como ETH, WBTC, LINK, MATIC, AMP, SNX e vários outros. O Bancor é a solução de gestão de tesouraria preferida de mais de 30 DAOs, entre eles, Polygon, Nexus Mutual, UMA, KeeperDAO e WOO Network DAO.

