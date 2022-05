Com show de De Bruyne, City goleia Wolverhampton e se aproxima do título inglês

Com quatro gols do belga Kevin de Bruyne, o Manchester City goleou nesta quarta-feira o Wolverhampton por 5 a 1 e voltou à liderança isolada do Campeonato Inglês, com três pontos de vantagem sobre o vice-líder Liverpool, a duas rodadas do fim da competição.

Depois da vitória sofrida dos 'Reds' sobre o Aston Villa ontem (2-1), o City tinha a obrigação de vencer para se distanciar na classificação e ficar mais perto do título.

Liderados por um inspirado De Bruyne, os 'Citzens' não deram chances para o Wolverhampton e decidiram o jogo ainda no primeiro tempo.

O meia belga marcou três gols em 24 minutos e o City foi para o intervalo vencendo por 3 a 1, já que o Wolverhampton ainda tinha chegado ao empate com Leander Dendoncker.

Na segunda etapa, De Bruyne fez o quarto e Raheem Sterling fechou a goleada.

Em outro jogo do dia, o Chelsea bateu o Leeds United por 3 a 0 e praticamente se garantiu na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

Os gols da vitória dos 'Blues' foram marcados por Mason Mount, Christian Pulicic e Romelu Lukaku.

O resultado também deixa o Leeds em situação complicada na luta contra o rebaixamento, na 18ª colocação.

Também hoje, o Leicester bateu o lanterna Norwich por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Jamie Vardy. Por sua vez, Wetford e Everton ficaram no empate em 0 a 0.

-- Jogos atrasados do Campeonato Inglês das 21ª, 30ª e 33ª rodadas:

Terça-feira, 10 de maio:

Aston Villa - Liverpool 1 - 2

Quarta-feira, 11 de maio:

Leeds - Chelsea 0 - 3

Leicester - Norwich 3 - 0

Watford - Everton 0 - 0

Wolverhampton - Manchester City 1 - 5

Quinta-feira, 12 de maio:

(15h45) Tottenham - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 89 36 28 5 3 94 22 72

2. Liverpool 86 36 26 8 2 89 24 65

3. Chelsea 70 36 20 10 6 73 31 42

4. Arsenal 66 35 21 3 11 56 42 14

5. Tottenham 62 35 19 5 11 60 40 20

6. Manchester United 58 37 16 10 11 57 56 1

7. West Ham 55 36 16 7 13 57 46 11

8. Wolverhampton 50 36 15 5 16 36 39 -3

9. Brighton 47 36 11 14 11 38 42 -4

10. Leicester 45 35 12 9 14 52 56 -4

11. Crystal Palace 44 35 10 14 11 46 42 4

12. Aston Villa 43 35 13 4 18 48 49 -1

13. Brentford 43 36 12 7 17 44 52 -8

14. Newcastle 43 36 11 10 15 40 61 -21

15. Southampton 40 36 9 13 14 41 61 -20

16. Everton 36 35 10 6 19 37 56 -19

17. Burnley 34 35 7 13 15 32 49 -17

18. Leeds United 34 36 8 10 18 39 77 -38

19. Watford 23 36 6 5 25 32 70 -38

20. Norwich City 21 36 5 6 25 22 78 -56

