Chile espera que Fifa apresente decisão rápida sobre sua denúncia contra Equador

O Chile espera que a Fifa apresente uma decisão rápida depois de anunciar nesta quarta-feira que abriu "processos disciplinares" contra o Equador pela possível violação das regras envolvendo o jogador Byron Castillo por uma suposta nacionalidade falsa, disse o advogado da Federação Chilena.

Em entrevista coletiva virtual, o jurista que representa os interesses do Chile, Eduardo Carlezzo, disse esperar que o Comitê Disciplinar da Fifa apresente uma decisão nos próximos 30 dias.

"A Fifa vai agir muito rapidamente, porque a Fifa também está interessada em decidir o mais rápido possível. A incerteza antes da Copa do Mundo não interessa a ninguém; decidir rapidamente, tenho certeza de que será uma decisão da Fifa", disse Carlezzo.

Segundo o jurista, dentro de 10 dias o Equador deve apresentar seus argumentos e depois disso o órgão deverá proferir um primeiro veredito. "Em 30 dias já poderíamos ter uma decisão da Comissão Disciplinar", especificou.

O Chile moveu uma ação contra o Equador a quem acusou de "uso de uma falsa certidão de nascimento, falsa declaração de idade e falsa nacionalidade" do jogador Byron Castillo.

"Os fatos que estão expostos são extremamente graves. Não tenho nenhuma dúvida de que o jogador nasceu na Colômbia e que sua certidão de nascimento é equatoriana", acusou o advogado, que especificou que o Chile espera que os dois jogos disputados entre chilenos e equatorianos em que Castillo jogou (um empate e uma vitória equatoriana) sejam anulados.

O Equador conquistou a última vaga direta da região para a Copa do Mundo, com 26 pontos. Se a Fifa aceitar a reivindicação do Chile, a 'Roja' poderá somar cinco pontos e subir para o quarto lugar, com 24 pontos, o mesmo que o Peru, mas com melhor saldo de gols, o que permitiria a classificação direta para a Copa do Catar-2022.

Além disso, o Chile pede a suspensão de Castillo como jogador profissional e a exclusão da Federação Equatoriana da Copa do Mundo de 2026, que será organizada pelos Estados Unidos, México e Canadá.

"A Federação (equatoriana) claramente tem responsabilidade total e objetiva, porque sabia desses fatos há muitos anos (...) e, portanto, assumiu o risco de convocá-lo e agora entendo que ele deve sofrer as consequências", acrescentou Carlezzo.

A Federação Equatoriana de Futebol negou a denúncia e garantiu que Castillo está "devidamente registrado na autoridade legal competente" e tem "toda a documentação nacional em ordem".

A Copa do Mundo do Catar será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro e o Equador faz parte do Grupo A, no qual estreará contra a seleção local e depois jogará contra Holanda e Senegal na primeira fase.

