CBF diz que amistoso entre Brasil e Argentina na Austrália foi cancelado

O amistoso que Brasil e Argentina iriam disputar no dia 11 de junho na Austrália como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2022 foi cancelado, informou nesta quarta-feira a CBF.

Sem explicar os motivos, a empresa encarregada dos direitos de televisão dos amistosos da Seleção Brasileira avisou ontem sobre o cancelamento do jogo, que seria disputado em Melbourne, disse em entrevista coletiva no Rio de Janeiro o coordenador de futebol da CBF, Juninho Paulista.

"Estávamos preparados, com toda a logística necessária para esse jogo, porque entendíamos que tínhamos que cumprir esse contrato", explicou Juninho.

O dirigente afirmou que a CBF está trabalhando para encontrar outro adversário e aproveitar a janela de datas Fifa, na qual o Brasil enfrentará a Coreia do Sul em Seul no dia 2 de junho e o Japão em Tóquio no dia 6.

"As conversas ainda estão no início, provavelmente encontraremos uma equipe africana, a nossa sugestão é que joguemos na Europa", acrescentou Juninho.

Antes da Copa do Mundo, a Seleção ainda deve enfrentar a Argentina, em data e local a serem definidos, para cumprir a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, já que o jogo que era disputado no ano passado na Arena Corinthians foi paralisado pela ação da Anvisa para que fossem cumpridos os protocolos contra a covid-19.

