Campeão olímpico Adam Peaty sofre fratura no pé e está fora do Mundial de natação

O britânico Adam Peaty, medalha de ouro no revezamento 4x100m medley misto nos Jogos de Tóquio 2020 e atual bicampeão olímpico nos 100 metros peito, anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do Mundial de natação de junho em Budapeste, após sofrer uma fratura no pé enquanto treinava.

"Esta semana, enquanto treinava na academia, fraturei um osso no meu pé. Fui avisado que tenho que descansar por seis semanas, o que me impede de participar do Mundial em Budapeste no mês que vem", escreveu Peaty em um comunicado no Twitter.

O britânico, portanto, não poderá defender os dois títulos mundiais que detém nos 50 metros e nos 100 metros peito.

"Por sorte, nunca tive que enfrentar uma lesão durante minha carreira de nadador, então é um duro golpe e um grande desafio para mim", acrescentou Peaty.

Apesar do momento, o nadador se mostrou tranquilo e confiante, explicando que se concentrará na recuperação e na preparação para os Jogos da Commonwealth deste ano.

"Eu nunca fujo de um desafio, mas desta vez tenho que usar mais a minha cabeça do que o meu coração. Voltarei à piscina o mais rápido possível", afirmou.

