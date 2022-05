Ajax conquista sua 36ª liga holandesa na despedida do técnico Ten Hag

Com uma goleada de 5 a 0 sobre o Heerenveen (9º), o Ajax garantiu o título da liga holandesa, o 36º da história do clube, ao abrir uma vantagem de 4 pontos sobre o PSV Eindhoven, restando apenas uma rodada para o fim do torneio.

O PSV havia perdido a chance de reduzir a diferença para dois pontos no fim de semana passado, quando sofreu dois gols no final do empate por 2 a 2 com o Feyenoord.

O argentino Nicolás Tagliafico abriu o placar aos 19 minutos, o ponta-direita Steven Berghuis ampliou aos 33 e cinco minutos depois o atacante franco-marfinense Sébastien Haller fez 3 a 0 de pênalti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi seu 34º gol contando todas as competições nesta temporada.

Na reta final o atacante Brian Brobbey marcou o quarto (85) e o meia mexicano Edson Álvarez fechou a goleada (90).

Este será o último título do Ajax com o técnico Erik ten Hag no comando. Ele vai treinar o Manchester United na próxima temporada.

bur-mcd/iga/aam

Tags