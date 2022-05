Seul oferece apoio à Coreia do Norte, caso Pyongyang abandone armas nucleares

O conservador Yoon Suk Yeol tomou posse nesta terça-feira, dia 10, como novo presidente da Coreia do Sul. Ele prometeu buscar um acordo com a Coreia do Norte a fim de acabar com o programa nuclear do vizinho, oferecendo um "plano audacioso" para melhorar a economia norte-coreana caso o país desista das armas nucleares. Yoon havia prometido postura dura sobre a Coreia do Norte na campanha, mas evitou isso no discurso de posse, em um quadro de crescente temor de que Pyongyang prepara seu primeiro teste de bomba nuclear em quase cinco anos. A Coreia do Norte já rejeitou anteriormente planos similares que vinculavam incentivos ao progresso ao abandono de armas nucleares. Fonte: Associated Press.

