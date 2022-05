Rússia intensifica ofensiva no leste da Ucrânia, que pode chegar à Moldávia, segundo EUA

A Rússia reforçou nesta terça-feira (10) sua ofensiva no leste da Ucrânia, que agradeceu a "mudança de postura" da Alemanha para fazer frente a uma invasão que pode, segundo o Pentágono, se estender à Moldávia.

Após os bombardeios em Odessa (sul) na segunda-feira, que deixaram um morto e cinco feridos, o Estado-Maior ucraniano anunciou nesta terça-feira que os disparos de artilharia e bombardeios aéreos russos continuam no leste do país, incluindo a fábrica de Azovstal.

Mais de mil militares estão entrincheirados na siderúrgica, mas não há civis no local, após as operações de retirada da semana passada, de acordo com autoridades ucranianas, que buscam formas de resgatar os feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No restante da bacia do Donbass, no leste, as tropas russas "continuam preparando operações ofensivas nas regiões de Liman e Severodonetsk", segundo fontes militares ucranianas.

O ministério russo da Defesa anunciou a tomada de Popasna, entre Kramatorsk e Luhansk, ao norte do Donbass, o que significa que as tropas russas e pró-Moscou conseguiram chegar à "fronteira administrativa da república popular de Luhansk" (uma república autoproclamada pelos separatistas), no local em que esta faz limite com outra região separatista e também república autoproclamada, a de Donetsk.

Segundo os serviços de Inteligência americana, o presidente russo, Vladimir Putin, prevê ampliar a guerra para além do Donbass, estabelecendo "uma ponte terrestre" até Transnítria, uma região da Moldávia que se separou em 1990, apoiada por Moscou.

"Putin se prepara para um longo conflito na Ucrânia, durante o qual tem a intenção de atingir objetivos além do Donbass", declarou a diretora de Inteligência Nacional americana, Avril Haines, ao Congresso.

A alta funcionária advertiu que nos próximos meses pode haver "uma escalada", mas afirmou que Putin "só autorizará o uso de armas nucleares se perceber uma ameaça existencial para o Estado ou o regime russo".

A União Europeia multiplicou suas demonstrações de apoio à Ucrânia nas últimas semanas.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou Odessa nesta terça-feira e prometeu que a União Europeia apoiará Kiev "pelo tempo necessário".

Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e Holanda, Annalena Baerbock e Wopke Hoekstr, respectivamente, visitaram as proximidades de Kiev nesta terça-feira. Segundo autoridades ucranianas, a periferia da capital se converteu em palco para as atrocidades cometidas pelas tropas russas.

Baerbock se reuniu com moradores da cidade de Bucha, onde dezenas de civis apareceram mortos quando as tropas russas deixaram a região em março.

A ministra alemã prometeu que os responsáveis pelos massacres "prestarão contas".

O chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, declarou em coletiva de imprensa ao lado de sua homóloga alemã que a adesão da Ucrânia à UE "é um assunto de guerra e paz".

Ao mesmo tempo, Kuleba elogiou a "mudança de postura" da Alemanha em relação a sua oposição inicial ao embargo do petróleo russo e ao fornecimento de material militar a Kiev.

Os membros da UE negociam um eventual boicote ao petróleo russo, mas a medida não tem apoio unânime.

Os ucranianos também podem contar com a vasta ajuda militar dos Estados Unidos, que alcança 3,8 bilhões de dólares desde o início do conflito em 24 de fevereiro.

O presidente americano, Joe Biden, ativou na segunda-feira o mecanismo de uma lei da Segunda Guerra Mundial para ajudar os aliados a derrotar a Alemanha nazista com o objetivo de acelerar o envio de armas à Ucrânia.

"Estou convencido de que Putin acreditava que poderia derrotar a Otan, que acreditava que poderia derrotar a União Europeia", disse Biden.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU realizará na quinta-feira, a pedido de Kiev e com o apoio de dezenas de países, uma sessão extraordinária sobre "a deterioração da situação dos direitos humanos na Ucrânia" devido à invasão russa.

A Rússia não participará do encontro, anunciou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

A participação da Rússia na entidade foi suspensa no início de abril e sua vaga será ocupada a partir de agora pela República Tcheca, após uma votação efetuada na sede das Nações Unidas em Nova York.

O Conselho de Segurança da ONU também se reunirá na quinta-feira, pela 16ª vez desde o início da guerra, a pedido da França e México após o bombardeio de uma escola no leste da Ucrânia que matou 60 civis, segundo Kiev.

Os corpos de 44 civis foram encontrados nesta terça-feira entre os escombros de um edifício destruído em março em Izium, cidade controlada pela Rússia na região de Carcóvia, no leste da Ucrânia, informou no Telegram o governador Oleg Sinegubov.

Sinegubov acrescentou que as operações de resgate são realizadas "quando não há bombardeios".

O Ministério Público regional anunciou uma investigação da "violação" de normas de guerra e "assassinatos premeditados". Segundo a apuração, no período entre 7 e 10 de março de 2022, o Exército russo bombardeou sistematicamente a cidade de Izium", informou o órgão.

Desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, mais de oito milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas e encontrar abrigo em outros lugares do país, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A OIM, uma agência da ONU, calcula que até 3 de maio um total de 13,686 milhões de pessoas tiveram de fugir de suas casas pela ofensiva russa em seu território. Uma parte delas saiu do país e pouco mais de oito milhões se instalaram em outras regiões da Ucrânia.

Mas após mais de dois meses de guerra, a capital, Kiev, que ficou deserta no fim de fevereiro, registrou o retorno de quase dois terços dos 3,5 milhões de habitantes, informou o prefeito Vitali Klitschko.

burx-mav/am/dbh-jvb/bl/fp/jc/mvv

Tags