Presidente do México não irá Cúpula das Américas se EUA não convidar todos os países

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, adiantou nesta terça-feira (10) que não assistirá à Cúpula das Américas, caso algum país do continente não seja convidado.

"Se algum for excluído, se não forem todos convidados, um representante do governo do México irá, mas eu não irei. Serei representado pelo chanceler (Marcelo Ebrar)", disse o presidente de esquerda durante sua tradicional coletiva de imprensa matinal.

"Não quero que continue a mesma política na América, e quero, de fato, fazer valer a independência e a soberania e me manifestar pela fraternidade universal. Não estamos para o confronto, estamos para a fraternidade", declarou.

No último domingo (8), durante uma visita a Cuba, López Obrador afirmou que insistirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque todo os países do continente para a celebração no próximo mês, em Los Angeles.

A cúpula, da qual os EUA anunciou a exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela, devem se dedicar à crise imigratória.

Os governos desses três países têm tido constantes atritos diplomáticos com as últimas administrações americanas.

As relações entre EUA e Cuba pioraram desde que Washington classificou como "onda de opressão" a reação do governo de Havana, após os inéditos protestos de julho de 2021 na ilha. De acordo com a ONG Cubalex, com sede em Miami, as manifestações terminaram em um morto, dezenas de feridos e 1.395 pessoas presas.

Além disso, a gestão Biden não reconhece o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, nem o da Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que foram reeleitos em pleitos fraudulentos.

