Polícia detém 4 pessoas por confusão em assembleia estudantil na Bolívia

Quatro pessoas foram detidas pelo lançamento de uma bomba de gás lacrimogênio durante uma assembleia estudantil na Bolívia, que provocou uma enorme confusão que deixou quatro mortos, informaram as autoridades nesta terça-feira (10).

"Até o momento, são quatro pessoas detidas", informou o subchefe de polícia do departamento andino de Potosí (sudeste), Carlos Alberto Oblitas, em entrevista coletiva.

Dois deles foram os primeiros capturados, ainda na noite de segunda-feira.

Os quatro dirigentes estudantis da Universidade Tomás Frías foram apresentados à imprensa pelo chefe policial, que acrescentou que eles já foram colocados à disposição do Ministério Público.

Um deles, de 25 anos, "seria o autor e responsável material e intelectual do ocorrido", segundo o chefe policial.

Todos estão relacionados com a convocação da assembleia estudantil para eleger novos dirigentes. Contudo, se o andamento da reunião não se desenvolvesse conforme eles esperavam, então seria preciso ver uma maneira de suspender a votação.

Após o lançamento da bomba de gás, os estudantes tentaram sair do ginásio poliesportivo fechado, o que causou uma debandada que deixou quatro mortos e 85 feridos.

O vice-ministro de Governo da Bolívia, Roberto Ríos, disse que as investigações continuam para estabelecer se existem mais responsáveis.

Por sua vez, o reitor da Universidade Tomás Frías, Pedro López, afirmou que "houve um ato criminoso".

A promotoria ainda não detalhou quais serão as acusações contra os envolvidos, mas adiantou que uma delas seria de "homicídio culposo", com uma pena que vai de seis meses a três anos de prisão, de acordo com o Código Penal boliviano.

