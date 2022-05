Manchester City anuncia princípio de acordo com Borussia Dortmund para contratar Haaland

O Manchester City anunciou nesta terça-feira que chegou a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para contratar o atacante norueguês Erling Haaland.

"O Manchester City pode confirmar que chegou a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para a transferência do atacante Erling Haaland a partir de 1º de julho de 2022. A transferência continua sujeita à finalização dos termos do contrato com o jogador", informou o clube inglês.

