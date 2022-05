Haaland no City: o início de um mercado de transferências movimentado em busca de atacantes

De Robert Lewandowski a Kylian Mbappé, os grandes goleadores serão as estrelas do mercado de transferências da pré-temporada europeia, que começa a se aquecer com a contratação de Erling Haaland pelo Manchester City.

A ida de Haaland ao City parece ser a primeira de uma longa lista de contratações que estão perto de se concretizar.

Pelo jovem norueguês, os 'Citizens' irão pagar 60 milhões de euros, valor da multa rescisória com o Dortmund, sem contar o salário do jogador, que será um dos mais altos da Premier League. Um prenúncio de uma pré-temporada frenética na procura por atacantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O futuro de várias estrelas pode ser definido nas próximas semanas: Lewandowski, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Sadio Mané, Paulo Dybala, Mauro Icardi...

Os clubes mais ricos preferem jogadores acostumados a disputar a Liga dos Campeões. Como consequência de sua forte demanda, os preços começaram a subir.

A transferência de Haaland "colocará o mercado em outro nível", disse o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, em uma entrevista à Sky Sports.

Por Mbappé, o Paris Saint-Germain e o Real Madrid estão dispostos a fazer "loucuras". Com seu contrato prestes a terminar (30 de junho), o atacante francês ainda está em dúvida quanto a permanecer no time francês ou ir para o clube merengue.

A imprensa da França fala que o PSG ofereceu uma quantia astronômica para manter o jogador, enquanto os espanhóis abordam um imbróglio relacionado aos direitos de imagem de Mbappé, o que complicam as negociações para o Real Madrid.

A equação financeira também pesa obre o futuro de Lewandowski, que depois de poto anos no Bayern de Munique busca um novo projeto.

O polonês de 33 anos tem uma preferência pelo Barcelona, mas os catalães, impactados por sua enorme dívida e pelo teto salarial imposto pela liga espanhola, dispõem de uma pequena margem de manobra.

"Este ano não será positivo porque não lutamos por títulos e tudo o que vier será bem-vindo. Existe uma situação econômica e alguns terão que sair para que outros cheguem. A situação financeira é complicada, é uma das mais difíceis da história do clube", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández.

Os clubes em Lewandowski interessados também terão que convencer o Bayern, que "não está louco para falar da trasnferência de um jogador que marca de 30 a 40 gols por temporada", segundo seu diretor-geral, Oliver Kahn.

Mas a situação contratual do polonês, que ficará livre em 2023 se não renovar com o Bayern, pode fazer os dirigentes bávaros refletirem sobre suas posições.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira a contratação do jovem Karim Adeyemi, do RB Salzburg, para ser o sucessor de Haaland.

O RB Leipzig espera conseguir 50 milhões de euros pelo francês Christopher Nkunku, pretendido por vários clubes ingleses, entre eles o Manchester United.

Assim como o City com Halland, os times da Premier League possuem os meios para conseguir seus objetivos. Os novos proprietários sauditas do Newcastle ainda procuram uma estrela para lançar seu projeto.

Cristiano Ronaldo pode ter este perfil, sabendo que o jogador não está muito feliz com a fraca temporada do United, que não jogará a próxima Champions.

Ainda que a imprensa britânica goste de especular sobre o futuro do astro português, ele pode continuar com os 'Red Devils' e apostar em um novo ciclo no clube com o novo treinador, Erik ten Hag.

Muitos rumores também colocaram Romelu Lukaku, do Chelsea, em outros clubes. Mas o treinador dos 'Blues', Thomas Tuchel, quer manter o goleador belga no elenco.

"Neste momento, é uma parte importante da equipe para a próxima temporada", disse Tuchel no último fim de semana.

No Liverpool, o senegalês Sadio Mané estaria interessado em um novo desafio, depois de seis anos no clube.

Na Juventus desde 2015, o argentino Paulo Dybala também está em busca de novos ares. O promissor Rafael Leao, do Milan, também pode movimentar o mercado, segundo a imprensa italiana.

ah-pve-alu-hap-cpb/jed/psr/mcd/cb

Tags