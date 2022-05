Final da Eurocopa-2024 será disputada no dia 14 de julho em Berlim

A próxima edição da Eurocopa, atribuída em setembro de 2018 à Alemanha, começará em 14 de junho de 2024 na Allianz Arena de Munique, e vai terminar no dia 14 de julho desse ano com a final no Estádio Olímpico de Berlim, anunciou a Uefa nesta terça-feira.

O comitê executivo da entidade estabeleceu o calendário da fase final, que acontecerá em dez cidades alemãs voltando a um único país-sede após a Eurocopa-2020 organizada no ano passado em todo o continente.

"Pela primeira vez", indica a Uefa, o impacto no meio ambiente "foi incluído nos critérios da regulamentação do torneio" e as dez cidades organizadoras foram divididas em três regiões: norte/nordeste (Berlim, Hamburgo, Leipzig), oeste (Dortmund, Düsseldorf e Colônia) e sul (Frankfurt, Stuttgart e Munique).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na fase de grupos, as partidas "serão disputadas somente em duas regiões, com o objetivo de reduzir as distâncias para as equipes e os torcedores", e "favorecer as delegações que viajem de trem ou ônibus desde suas concentrações até os locais das partidas", explicou a organização.

Com 11 cidades-sede em 11 países, de Londres a Baku, a Eurocopa-2020 (realizada em 2021) foi marcada por longos deslocamentos para algumas seleções, com condições meteorológicas extremamente desiguais, que se somavaa às dificuldades provocadas pela passagem por várias fronteiras em plena pandemia.

cfe/chc/psr/mcd/aam

Tags