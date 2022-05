Entregadores de aplicativos de comida fazem greve inusitada em Dubai

Os entregadores de comida caseira que trabalham para conhecidos aplicativos móveis entraram em uma inusitada greve nesta terça-feira (10) em Dubai, na segunda mobilização desse tipo nos últimos dias no emirado do Golfo.

As ONGs de direitos humanos muitas vezes criticam as más condições de trabalho de muitos trabalhadores migrantes, a maioria deles do subcontinente indiano.

Vários entregadores da Talabat, filial local da empresa alemã Delivery Hero, especializada na distribuição de alimentos, recusaram-se a trabalhar nesta terça-feira, exigindo um aumento dos seus salários num contexto de inflação global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em geral, poucas greves são organizadas nos Emirados Árabes Unidos, que proíbe qualquer manifestação pública. A lei dos Emirados autoriza as empresas a "suspender" seus funcionários em greve.

O Talabat garantiu que ajuda os seus colaboradores a "satisfazer as necessidades das suas famílias" pagando um salário mensal "de cerca de 3.500 dirhams em média" (cerca de 900 euros, 953 dólares), dependendo das funções exercidas.

"Entendemos que as realidades econômicas e políticas estão mudando constantemente e sempre continuaremos a ouvir o que os entregadores têm a dizer", disse Talabat em comunicado enviado à AFP.

Apesar de estimar que mais de 70% dos funcionários não estão satisfeitos com o salário, a empresa não especificou se pretende atender aos pedidos dos grevistas.

Essa mobilização segue desde a semana passada pelos trabalhadores do Deliveroo, outra plataforma do mesmo tipo que contemplava a redução da jornada de trabalho e dos salários.

A empresa afirmou à AFP que colocou seu projeto "em pausa".

No atual contexto da inflação, em um país de custo de vida elevado, os funcionários do Talabat ou Deliveroo enfrentaram um aumento nas despesas nas últimas semanas, principalmente as relacionadas com combustível, que devem ser pagas por eles.

bur/feb/jvb/mb/gf

Tags