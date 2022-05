Elon Musk diz querer suspender banimento de Trump no Twitter

Elon Musk disse nesta terça-feira (10) que suspenderia a proibição ao ex-presidente americano, Donald Trump, usar o Twitter se o acordo para comprar a rede social sair adiante.

"Eu reverteria a proibição", disse o bilionário em conferência do Financial Times, embora tenha esclarecido que como ainda não é proprietário do Twitter, "não é certo que isto vá acontecer".

A oferta de 44 bilhões de dólares do dono da Tesla para comprar o Twitter ainda deve conseguir o apoio de acionistas e reguladores, mas Musk se manifestou favorável a uma menor moderação do conteúdo e menos restrições.

