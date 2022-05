Comunicado do Business Wire :TYLin

A TYLin, consultora de infraestrutura de serviço completo mundialmente reconhecida, anuncia que se tornou a 31.ª colocada na lista da Engineering News-Record (ENR) das 500 principais empresas de design de 2022, escalando quatro posições em relação a 2021. A lista anual é baseada na receita obtida com serviços de design das empresas em 2021.

A TYLin segue ampliando sua experiência global em design por meio de seu modelo setorial, atendendo a clientes de edifícios, transporte e água em todo o mundo. A empresa se classificou nestas categorias adicionais de ENR:

-- N.º 8 das 20 principais empresas de design (transporte) - três posições acima

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- N.º 12 das 50 principais designers em mercados internacionais - duas posições acima

-- N.º 20 das 100 principais designers puras - duas posições acima

Veja aqui a lista completa das 500 principais empresas de design da ENR de 2022.

Sobre a TYLin:

Fundada em 1954, a TYLin é uma consultora de renome mundial que presta serviços completos com o compromisso de oferecer projetos inovadores, economicamente acessíveis e viáveis do ponto de vista da construção ao mercado mundial de infraestrutura. Com 3.200 funcionários que atuam em 65 escritórios em diversos pontos das Américas, Ásia e Europa, a empresa presta suporte a projetos de diferentes dimensões e níveis de complexidade. A TYLin integra o Dar Group, um grupo global de serviços profissionais com capital fechado, e de sua família líder de mercado de empresas globais de infraestrutura. Saiba mais sobre a empresa em www.tylin.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220509006159/pt/

Contato

Michael Luhning Representante Global de Marca e Comunicação TYLin +1.618.606.2595 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags