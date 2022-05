Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), uma empresa com liderança mundial em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje uma grande expansão dos recursos e capacidade em tecnologia de enchimento-acabamento de líquidos assépticos e liofilização estéril, um importante processo de fabricação comumente utilizado com terapias injetáveis e biológicas, com o investimento de US$ 100 milhões na construção e aprimoramento de instalações de classe internacional em seu campus de Bedford, New Hampshire.

Após a aquisição da Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE) pela PCI em dezembro de 2021, este plano de expansão inclui uma instalação de 50.000 pés quadrados, que possibilitará à PCI aumentar a amplitude de serviços como um CDMO global, com base em sua experiência em produtos biológicos, embalagens e fabricação especializada com uma instalação de vários produtos para atender clientes novos e existentes. A construção conterá tecnologia de ponta, incluindo uma linha de acabamento asséptico com um sistema de contenção totalmente isolado. Também conterá liofilizadores duplos com sistemas de carregamento e descarregamento automáticos, com capacidade para completar 400 frascos por minuto em uma linha de enchimento-acabamento estéril, ajudando a acelerar a velocidade de lançamento no mercado para que os pacientes recebam terapias de modo mais rápido.

A instalação de Bedford permitirá à PCI permanecer à frente das crescentes exigências por soluções integradas de moléculas grandes e pequenas para clientes clínicos e comerciais. Após a construção recentemente anunciada pela PCI do New England Clinical Center of Excellence em Bridgewater, Massachusetts, a localização de Bedford está bem posicionada para criar um polo centralizado para os clientes do nordeste. A PCI também pretende expandir três instalações adicionais com base em Bedford com mais recursos de liofilização e acabamento asséptico para atender às necessidades do mercado e de clientes dedicados.

"Estamos muito felizes de apresentar a nossos clientes nossa mais nova instalação, que faz parte de nossa estratégia mais ampla de oferecer, de ponta a ponta, recursos integrados de desenvolvimento, fabricação e embalagem de medicamentos", disse Salim Haffar, diretor executivo na PCI Pharma Services. "Nosso investimento nestas instalações garantirá que a PCI continue utilizando novos recursos em formulações complexas, acabamento asséptico e liofilização para atender às necessidades de nossos clientes em todo o mundo, sobretudo enquanto os biofármacos continuarem sua forte trajetória de crescimento."

Este anúncio marca a mais recente de uma série de expansões mundiais que a empresa fez em vários continentes e em cinco outros locais, incluindo Berlim, San Diego, Rockford, em Illinois, e Melbourne, na Austrália. As instalações da PCI em San Diego e Melbourne acrescentaram equipamentos de última geração com recursos de enchimento-acabamento assépticos em fevereiro de 2022 para aprimorar as ofertas mundiais e oferecer a capacidade necessária a clientes em fase inicial. A nova instalação de Bedford é dedicada à liofilização em alto volume, enchimento de líquidos e manuseio de diversos produtos de um formato para outro. A PCI também continuará aumentando ainda mais a capacidade e os recursos de suas outras instalações de enchimento-acabamento assépticos, incluindo a de León, na Espanha, e Madison, em Wisconsin, com planos de contratar equipes de fabricação adicionais, implantar investimento de capital e aumentar a entrega de terapias que mudam a vida dos pacientes.

Sobre a PCI Pharma Services

A PCI é um CDMO com liderança mundial, que oferece aos clientes recursos integrados de desenvolvimento, fabricação e embalagem de medicamentos de ponta a ponta que aceleram a comercialização de seus produtos e aumentam as oportunidades de sucesso comercial. A PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano, além de mais de cinco décadas no setor de serviços de saúde. Atualmente, contamos com 30 unidades em sete países (Austrália, Canadá, EUA, Irlanda, País de Gales, Alemanha e Espanha) e mais de 4.300 funcionários que trabalham para levar terapias que mudam vidas aos pacientes. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo permitem à PCI atender às necessidades internacionais de desenvolvimento de medicamentos ao longo do ciclo de vida do produto - desde recursos de fabricação, passando pela cadeia de fornecimento de ensaios clínicos, até a comercialização. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e uma parceria de cooperação com a meta compartilhada de melhorar as vidas dos pacientes.

