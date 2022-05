Comunicado do Business Wire :Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies (Mawi), uma empresa de dispositivos médicos focada no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para bioamostragem, lançou o NextSWAB?, um swab plástico 100% de grau médico projetado e fabricado nos Estados Unidos. A Mawi lançou este novo produto em resposta à escassez de swabs para testes de COVID-19. Ele é projetado para uma coleta altamente eficiente, sem a possibilidade de contaminação causada por cola ou fibras utilizadas em swabs flocados e de algodão que podem inibir ensaios baseados em PCR. O NextSWAB? atualmente é otimizado para coleta de amostra nasal com validação em andamento para outros tipos de amostra.

"O coletor de amostragem estéril NextSWAB? tem seis polegadas (aproximadamente 15 cm) de comprimento e uma cabeça com design exclusivo posicionada na extremidade distal", disse o Dr. Bassam El-Fahmawi, diretor executivo da Mawi. "A ponta do swab tem dois canais separados por um septo que mantém o material nasal coletado que pode então ser liberado no meio de transporte com uma leve sacudida. A cabeça flexível se encaixa em cavidades com facilidade e eficácia. Ele permite a coleta de amostra nasal anterior causando um desconforto mínimo no usuário, suficiente para um resultado significativo", acrescentou o Dr. El-Fahmawi.

O NextSWAB? é compatível com vários tubos de transporte, o que o torna ideal para coleta de amostras de diversas amostras de swab em um único tubo. Entretanto, para obter melhores resultados, ele é mais eficaz quando usado em conjunto com a tecnologia de coleta de amostras iSWAB-Microbiome-EL da Mawi, que permite que os usuários pulem a etapa de extração do RNA em testes moleculares de COVID-19. Uma segunda amostra nasal pode ser adicionada ao mesmo tubo criando uma amostra mais concentrada para melhorar a confiabilidade geral do teste. O NextSWAB? vem pronto para usar e não requer qualquer preparação para coleta de amostras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso NextSWAB? libera totalmente seu conteúdo no meio de transporte da amostra, eliminando a necessidade de transportar o swab com a amostra", destacou o Dr. El-Fahmawi. "Uma amostra líquida totalmente concentrada pode então ser rapidamente processada com sistemas robóticos de manuseio de líquidos ou qualquer fluxo de trabalho de laboratório. Durante os testes iniciais de pesquisa e desenvolvimento, o design exclusivo e de patente pendente da cabeça mostrou maior eficiência para amostras nasais (corneto nasal e narinas anteriores) que swabs flocados", disse ele.

Com a demanda por swabs de coleta de amostras para testes de COVID-19, a linha da cadeia de suprimentos para o NextSWAB? é confiável e estável graças à construção moldada em plástico e à fabricação nos EUA. Para saber mais sobre o NextSWAB?, acesse www.mawidna.com.

Sobre a Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies, fundada em 2013, desenvolveu e comercializa a tecnologia iSWAB, um sistema inovador para a coleta de bioamostras. A missão da Mawi é manter a integridade da amostra de qualquer lugar do mundo em temperatura ambiente, permitindo diversidade da amostra real em qualquer localização geográfica ou segmento da população. At Mawi, The Future of Biosampling is Here?. Para obter mais informações, acesse http://www.mawidna.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005596/pt/

Contato

Investidores: Jerome David, vice-presidente de vendas e marketing 510-256-5186, [email protected]

Assessoria de imprensa: Susan Tellem, APR, RN, BSN 310-313-3444, mensagem de texto ou ligação para 310-613-3504 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags