Comunicado do Business Wire :JSSI

A Jet Support Services, Inc. (JSSI), líder independente no fornecimento de suporte de manutenção e serviços financeiros ao setor de aviação executiva, nomeou Tim Elberfeld como diretor financeiro e designou Ken Goodman como diretor de subscrição. Tanto Elberfeld como Goodman irão se reportar diretamente ao diretor executivo, Neil Book.

Elberfeld traz mais de 20 anos de experiência em negócios a nível mundial em todos os aspectos de finanças e contabilidade, incluindo fusões e aquisições bem como implementações de sistemas, para sua nova função como diretor financeiro e chefe de tecnologia da informação na JSSI.

"É com muito entusiasmo que damos as boas-vindas a Tim à equipe ao mesmo tempo que embarcamos em nosso próximo capítulo de crescimento e transformação na JSSI. A experiência e a liderança de Tim já foram percebidas em toda a organização", disse Neil Book, presidente e diretor executivo da JSSI.

Elberfeld esteve anteriormente na TransUnion por 10 anos, uma empresa de soluções de informações, riscos e prevenção de fraudes, onde ocupou cargos de liderança, incluindo diretor de contabilidade e diretor financeiro da região da África, com sede em Johannesburg, África do Sul. Elberfeld começou sua carreira na PricewaterhouseCoopers (PwC), onde liderou compromissos internacionais para clientes na execução de aquisições complexas, desinvestimentos e alienações durante mais de 12 anos, incluindo uma transferência por vários anos a Zurique, Suíça.

"Estou empolgado por ingressar na JSSI e fazer parte de uma organização que trabalha duro todos os dias para fornecer soluções e suporte de classe internacional à sua diversificada base de clientes. Estou na expectativa de trabalhar com meus colegas da JSSI a fim de ajudar a impulsionar o negócio ao futuro", disse Elberfeld.

Depois de atuar como diretor financeiro da JSSI por seis anos, Goodman agora irá liderar os esforços de precificação, gestão de ativos e seguros da organização como diretor de subscrição. Goodman traz mais de 20 anos de experiência executiva financeira, tendo anteriormente sido vice-presidente sênior de planejamento e análise financeira da NetJets e vice-presidente de finanças para imóveis e lojas da Victoria's Secret.

"Sou grato a Ken pelo tremendo trabalho que ele fez como diretor financeiro nos últimos seis anos. Estou animado por vê-lo assumir este novo desafio e aplicar seu conhecimento do setor para levar nossa organização de subscrição ao próximo nível. Ele traz um senso de foco, precisão e clareza ao processo crítico de precificação, o que acabará aprimorando o serviço e o valor que oferecemos a nossos clientes de manutenção de custo por hora", acrescentou Book.

Sobre a Jet Support Services, Inc.

Por mais de 30 anos, a Jet Support Services, Inc. (JSSI), tem sido a principal fornecedora independente de suporte de manutenção e serviços financeiros ao setor de aviação executiva. A JSSI mantém mais de 2.000 aeronaves em todo o mundo, atendendo clientes mediante uma infraestrutura de consultores técnicos certificados. A JSSI aproveita este conhecimento técnico, experiência, poder de compra e dados para proporcionar suporte em todas as fases do ciclo de vida de aeronaves.

