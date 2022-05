Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

Hillstone Networks, líder no fornecimento de soluções de proteção de infraestrutura, anunciou hoje que recebeu a distinção "Customers' Choice" no Gartner Peer Insights 2022 "Voz do Cliente": Firewalls de Rede. "O Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de avaliação e avaliação por pares projetada para tomadores de decisão nas áreas de software e serviços corporativos."

No relatório, os fornecedores, dentre eles a Hillstone Networks, "colocados no quadrante superior direito dos quadrantes 'Voz do Cliente' são reconhecidos com a distinção Gartner Peer Insights Customers' Choice, indicada com um selo Customers' Choice. Os fornecedores reconhecidos devem atender ou exceder a classificação geral média do mercado e a média de interesse e adoção do usuário do mercado".

"Além de fornecer soluções de segurança de rede inovadoras, comprovadas e eficazes, a Hillstone Networks está comprometida em fornecer uma experiência superior ao cliente", disse Tim Liu, cofundador e diretor de tecnologia da Hillstone Networks. "Acreditamos que ser reconhecidos com uma distinção 'Customers' Choice' é uma prova de nosso compromisso de fornecer o serviço e suporte excepcionais de que nossos clientes precisam para manter suas empresas seguras."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As principais descobertas da Hillstone Networks no relatório de firewalls de rede "Voz do Cliente" do Gartner Peer Insights em 28 de fevereiro de 2022 incluem:

-- A Hillstone Networks recebeu uma classificação de 100% de "disposição para recomendar" de seus usuários.

-- 85% dos usuários da Hillstone pesquisados deram à empresa uma classificação de 5 de 5 estrelas.

-- A experiência de suporte da Hillstone Networks recebeu uma classificação de 4,9 de 5 com base em 94 avaliações.

-- A experiência de vendas da Hillstone Networks recebeu uma classificação de 4,9 de 5 com base em 93 avaliações.

Para ler o relatório de firewalls de rede "Voz do Cliente" do Gartner Peer Insights de 2022, clique aqui.

Com mais de 23 mil clientes globais, a Hillstone Networks estabeleceu uma reputação de "segurança que funciona". Suas soluções intuitivas abrangem Rede WAN definida por software (SD-WAN), acesso à rede de confiança zero (ZTNA), microssegmentação, plataformas de proteção de carga de trabalho em nuvem (CWPP), detecção e resposta de rede (NDR) e detecção e resposta multicamadas (XDR). A Hillstone Networks foi classificada como Visionária no Gartner Magic Quadrant? para firewalls de rede e também foi reconhecida por oito anos consecutivos.

Gartner, Gartner Peer Insights, Voz do Cliente: Firewalls de Rede, Pares Colaboradores, 29 de abril de 2022. *

Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls [Quadrante Mágico para Firewalls de Rede], por Rajpreet Kaur, Jeremy D'Hoinne, Nat Smith, Adam Hils, 1.º de novembro de 2021

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e são utilizadas neste documento com a devida permissão. Todos os direitos reservados

Sobre o Gartner Peer Insight

O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo nem oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Peer Insights é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e é utilizada neste documento com a devida permissão. Todos os direitos reservados.

Os resultados do Gartner Peer Insights Customers' Choice constituem as opiniões subjetivas de avaliações e classificações de usuários finais individuais, além de dados aplicados considerando uma metodologia documentada; eles não representam o ponto de vista do Gartner, tampouco contam com o endosso do Gartner ou de suas afiliadas.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções comprovadas de proteção de infraestrutura da Hillstone Networks oferecem a empresas e prestadores de serviços a visibilidade e a inteligência para terem visão abrangente, compreensão completa e capacidade rápida de ação contra ciberameaças de múltiplas camadas e múltiplos estágios. Classificada favoravelmente por analistas líderes e tendo conquistado a confiança de empresas globais, a Hillstone protege da borda à nuvem com custo total de propriedade aprimorado. Saiba mais em https://www.hillstonenet.br.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005349/pt/

Contato

Contato com a mídia Zeyao Hu +1 4085086750 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags