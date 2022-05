Comunicado do Business Wire :Alter Domus

A Alter Domus, fornecedora líder de soluções integradas para o setor de investimentos alternativos, anunciou hoje que lançou uma solução de relatórios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) líder do setor.

Apesar da falta de modelos ESG padronizados disponíveis, a demanda por dados ESG está em crescimento.1 Essa tendência colocou uma pressão adicional sobre os gestores de investimentos alternativos que atendem cada vez mais pedidos de dados ESG de investidores, reguladores e organizações não governamentais sem uma diretiva clara sobre como reportar ou compartilhar esses dados.

Projetada especificamente para ativos alternativos, a Solução de Relatórios ESG da Alter Domus é uma plataforma digital baseada em nuvem que fornece relatórios abrangentes e personalizados para clientes que coletam, armazenam e divulgam dados ESG corporativos. A Solução de Relatórios ESG da Alter Domus será acessível por meio de um portal on-line fácil de usar que garante acesso e gerenciamento seguros dos dados do cliente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros recursos da Solução de Relatórios ESG da Alter Domus incluem:

-- Pontuação e classificações para um fundo ou carteira com base em padrões reconhecidos internacionalmente

-- Análises de dados que podem ser compartilhadas com as partes interessadas, incluindo os reguladores, para divulgação, conformidade e outros fins de relatório

-- Benchmarking personalizado em relação aos colegas e suporte operacional

"O anúncio de hoje destaca o compromisso da Alter Domus em desenvolver e oferecer os produtos mais inovadores que nossos clientes precisam em escala global", disse Alex Traub, diretor comercial. "O ESG se tornou uma parte importante das filosofias de investimento para investidores em todos os níveis e esperamos que essa tendência continue ainda mais à medida que o ESG se torne mais padronizado e predominante com os gestores de investimentos alternativos."

"Ouvimos de nossos clientes do mundo todo sobre a necessidade de uma estrutura e solução padronizada de relatórios ESG que possa ser integrada em todas suas operações de forma transparente", comentou Antonis Anastasiou, diretor administrativo da Alter Domus Management Company S.A. "Trabalhamos para desenvolver essa solução que ajuda nossos clientes não apenas a navegar pelas complexidades da regulamentação do ESG, mas também a fornecer a seus próprios investidores os tipos de relatórios de que precisam."

Por seu lado, e como uma organização em crescimento com uma presença cada vez mais global, a Alter Domus garante que os fatores ESG sejam considerados como prática padrão em todo o planejamento estratégico de negócios e tomada de decisões. Além disso, a Alter Domus é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), apoiado pelas Nações Unidas, e alinhado com o marco "Medindo o Capitalismo das Partes Interessadas: Rumo a Métricas Comuns e Relatórios Consistentes da Criação de Valor Sustentável" do Fórum Econômico Mundial (WEF).

Nos últimos 12 meses, a Alter Domus viu aumentar a demanda por investimentos alternativos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Tendo dobrado seus ativos sob administração nesse período, a Alter Domus está na vanguarda do fornecimento de soluções oportunas e orientadas por tecnologia para gestores de ativos alternativos, credores e proprietários de ativos no mundo inteiro.

Sobre a Alter Domus

A Alter Domus é uma fornecedora líder de soluções integradas, atendendo aos setores de private equity, ativos reais e mercados de capitais de dívida com mais de 3,6 mil funcionários em 36 escritórios no mundo todo. Dedicada exclusivamente a investimentos alternativos, a Alter Domus oferece administração de fundos, serviços corporativos, serviços de depositário, administração de capital, preços de transferência, domiciliação, serviços de sociedade gestora, administração de empréstimos, serviços de agenciamento, liquidação comercial e serviços de gestão de CLO. Saiba mais em www.alterDomus.com.

____________________ 1 Opimas Research: http://www.opimas.com/research/547/detail/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220502005018/pt/

Contato

Imprensa Lindsay Drake Gerente de Conteúdo de Marketing +352 661 892 226 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags