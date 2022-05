Wall Street volta a fechar em forte baixa

Wall Street voltou a fechar em forte baixa nesta segunda-feira, arrastada pelas ações de tecnologia e energia, refletindo as preocupações com a inflação, a resposta do Fed ao aumento dos preços e uma eventual recessão.

O Dow Jones perdeu 1,99%, a 32.245,57 pontos, e o Nasdaq, 4,29%, abaixo de 12.000 pontos pela primeira vez desde novembro de 2020, a 11.623,25 unidades.

O S&P 500 caiu abaixo de 4.000 pontos, ou 3,20%, a 3.991,35 unidades, o mínimo em um ano.

