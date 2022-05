UE/von der Leyen: unanimidade de voto não faz sentido para pautas de áreas-chave

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que a necessidade por voto unânime para a aprovação de projetos de "áreas-chave" no âmbito da União Europeia (UE) "não faz mais sentido se quisermos nos mover com rapidez". Durante discurso que encerrou a Conferência sobre o Futuro da Europa, ela disse que o bloco precisa melhorar a forma como sua democracia funciona e que está "sempre do lado" de quem quer reformar a UE para que ela opere melhor.

"Sempre argumentei que a votação por unanimidade em algumas áreas-chave simplesmente não faz mais sentido se quisermos avançar mais rápido. Ou que a Europa deva desempenhar um papel mais importante - por exemplo, na saúde ou na defesa", afirmou a dirigente do órgão executivo da UE.

Ucrânia

Sobre a guerra na Ucrânia, von der Leyen disse que o futuro da democracia na UE é também o futuro da democracia no país do Leste Europeu. Mais cedo, em postagem no Twitter, a presidente do colegiado afirmou que a Comissão Europeia dará sua opinião sobre o pedido da Ucrânia por inclusão à UE em junho.

