Stan Wawrinka consegue em Roma sua 1ª vitória em mais de 1 ano

O veterano suíço Stan Wawrinka, de 37 anos, conseguiu nesta segunda-feira sua primeira vitória em mais de um ano ao derrotar o americano Reilly Opelka na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.

Wawrinka, ex-número 3 do mundo e atualmente 361º no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5 e 6-2.

O suíço tinha sido derrotado nas primeiras aparições dos únicos torneios que disputou este ano, o ATP 250 de Marbella e o Masters 1000 de Monte Carlo.

Ovacionado na quadra central de Roma, Wawrinka comemorou o reencontro com a vitória contra Opelka, semifinalista em 2021 e cabeça de chave número 14 este ano, em um jogo que durou duas horas e cinco minutos.

Na próxima rodada, o suíço irá enfrentar o sérvio Laslo Djere (58º), que derrotou o croata Borna Coric também por 2 sets a 1, parciais de 6-2, 6-7 (3/7) e 6-2.

A última vitória de Wawrinka tinha sido em fevereiro de 2021, na primeira rodada do Aberto da Austrália, sobre o português Pedro Sousa.

O suíço, vencedor de três Grand Slams (Aberto da Austrália 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016), encerrou sua temporada do ano passado após ser eliminado na primeira rodada do torneio de Doha, em março. Ele ficou meses afastado para se recuperar de uma lesão no pé esquerdo que se arrastava desde 2019.

No torneio feminino, a bielorrussa Victoria Azarenka, número 16 do mundo, derrotou sem dificuldades a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0 (6-3 e 6-0).

Por sua vez, a romena Simona Halep bateu a francesa Alizé Cornet e a russa Daria kasatkina passou pela eslovena Tamara Zidansek.

-- Resultados do dia do torneio de tênis de Roma:

- Simples masculino (1ª rodada):

Laslo Djere (SRV) derrotou Borna Coric (CRO) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

Stan Wawrinka (SUI) derrotou Reilly Opelka (EUA) 3-6, 7-5, 6-2

Alejandro Davidovich (ESP) derrotou Ilya Ivashka (BLR) 6-2, 4-6, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) derrotou Daniel Evans (GBR) 7-6 (7/2), 6-2

Jenson Brooksby (EUA) derrotou Flavio Cobolli (ITA) 6-3, 6-4

- Simples feminino (1ª rodada):

Victoria Azarenka (BLR) derrotou Viktorija Golubic (SUI) 6-3, 6-0

Petra Martic (CRO) derrotou Karolína Muchová (CZE) 6-2, 3-6, 6-1

Shuai Zhang (CHN) derrotou Martina Trevisan (ITA) 6-4, 6-2

Simona Halep (ROM) derrotou Alize Cornet (FRA) 6-4, 6-4

Darya Kasatkina (RUS) derrotou Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 6-3

