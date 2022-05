Separatistas pró-Rússia marcham na cidade ucraniana de Mariupol em celebrações do 9 de maio

Os separatistas pró-Rússia marcharam nesta segunda-feira (9) levando uma gigantesca fita de São Jorge, símbolo patriótico russo, pela cidade portuária ucraniana de Mariupol, quase inteiramente conquistada pelo Exército russo.

A manifestação aconteceu por ocasião das celebrações de 9 de maio, que marcam as vitórias sobre os nazistas em 1945.

Desde o início da década de 2000, milhares de russos usam estas fitas de listras laranjas e pretas em memória dos soldados soviéticos caídos no combate aos nazistas.

Em Mariupol, a fita tinha 300 metros de cumprimento e foi carregada por uma procissão tendo à sua frente o líder separatista Denis Pushilin, segundo uma mensagem publicada no Telegram.

Uma foto que acompanha a publicação mostra um Pushilin sorridente, segurando a fita gigante com pessoas que seriam moradores desta cidade que sofreu duros combates desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia.

Pushilin também usava uma pequena fita de São Jorge na forma da letra "Z" em sua jaqueta, um sinal de reconhecimento dos tanques russos que se tornou símbolo dos apoiadores da ofensiva.

Nesta grande cidade portuária do sudeste do país, os últimos defensores ucranianos resistem entrincheirados no complexo siderúrgico Azovstal.

