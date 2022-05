Preço do petróleo cai, afetado por restrições sanitárias na China

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (9), pressionados pelo temor de uma desaceleração da demanda chinesa, devido ao surto de covid-19.

Às 9h40 GMT (6h40 em Brasília), o petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em julho perdia 2,11%, a US$ 110,02. Já o West Texas Intermediate (WTI) americano para entrega em junho caía 2,25%, a US$ 107,30.

As exportações chinesas caíram em abril pela primeira vez desde 2020, tendo como pano de fundo o confinamento em Xangai, que afeta duramente a atividade, assim como o reforço das restrições sanitárias em Pequim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur-emb/js/abx/mis/me/tt

Tags