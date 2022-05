Petróleo cai por dólar forte e medo de recessão

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira com o fortalecimento do dólar e os temores de recessão devido aos confinamentos na China.

O barril do Brent para julho caiu 5,73%, a US$ 105,94, e o WTI cedeu 6,08%, a 103,09 dólares.

O mercado do petróleo está assustado com a possibilidade de queda da demanda chinesa "e a perspectiva de alta das taxas de juros no mundo", resumiu Victoria Scholar, analista da Interactive Investor.

"A deterioração da situação na China e a teimosia do governo em manter uma missão impossível (ndr: a política de Covid zero) provavelmente custarão mais caro ao país e à economia mundial em termos de crescimento e demanda de petróleo nos próximos meses", estimou Ipek Ozkardeskaya, do banco Swissquote.

A China é o segundo maior consumidor mundial de petróleo bruto e o maior importador de petróleo. Dados divulgados nesta segunda-feira mostram que as importações chinesas de petróleo aumentaram em abril (+0,7%) em relação a março.

"Acredito que tenha sido mais o dólar" que causou a queda dos preços do petróleo hoje, comentou o analista Stephen Schork, autor do Schork Report. O dólar forte encarece as matérias-primas negociadas na moeda americana, como o petróleo.

