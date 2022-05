PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia justifica guerra na Ucrânia em celebração da vitória de 194 contra os nazistas

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia justifica guerra na Ucrânia durante celebração da vitória de 1945 contra os nazistas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta segunda-feira (9) a ofensiva na Ucrânia durante o desfile militar que celebrou a vitória de 1945 sobre a Alemanha nazista, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou confiança em vencer a guerra.

MOSCOU:

Putin defende ofensiva na Ucrânia durante celebração do Dia da Vitória na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta segunda-feira (9) a ofensiva na Ucrânia e criticou Kiev e os países ocidentais, ao mesmo tempo que tentou estimular o patriotismo da população e seu apoio à campanha no Dia da Vitória.

MOSCOU:

Em Moscou, um desfile da Vitória transfigurado pela ofensiva na Ucrânia

Os tanques desfilaram por Moscou como todo 9 de maio para marcar a vitória sobre os nazistas. Mas, desta vez, a ofensiva na Ucrânia ofusca a homenagem ao sacrifício dos soldados soviéticos.

ZAPORIZHZHIA:

Tratar feridos russos, um juramento difícil de cumprir em alguns casos para os médicos ucranianos

Há mais de dois meses, o médico Ali Shakh não tem vida privada. Ele trata de maneira contínua os ferimentos provocados em civis e soldados ucranianos pelas forças russas. Também atende, com relutância, os soldados de Moscou, pensando em uma possível troca de prisioneiros.

SLOVYANSK:

Para pescador, falta de peixe é sinal da ferocidade dos combates na Ucrânia

Artur Cherepovskiy, um pescador ucraniano, sabe que foi um dia ruim na linha de frente se não conseguir pegar nenhuma carpa em um rio que corre em direção às colinas onde os russos estão escondidos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

MEDELLIN:

Tráfico e consumo de drogas disparam na cidade natal de Pablo Escobar

Há três décadas, o corpo baleado de Pablo Escobar foi deixado em um telhado em Medellín. O tráfico de drogas continuou sem ele e hoje são muitos os mercados de cocaína aromatizada, drogas e alucinógenos à base de cetamina.

NOVA YORK:

Inquilinos se defendem do aumento dos aluguéis nos EUA

Antes do início de cada mês, Anh-Thu Nguyen e seus dois vizinhos de andar enviam seus cheques de aluguel para o proprietário, mas alguns dias depois eles os recebem de volta pelo correio.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Novas restrições anticovid transformam Pequim ema cidade fantasma

Milhões de moradores de Pequim voltaram a trabalhar de casa a partir desta segunda-feira (9), depois que as autoridades reforçaram as medidas anticovid, o que transformou a capital da China, de 22 milhões de pessoas, em uma cidade fantasma.

XANGAI:

Aumenta irritação dos moradores de Xangai com restrições por covid

A irritação da população de Xangai aumenta cada vez mais com o confinamento anticovid-19, após 40 dias de restrições. Neste contexto, a cidade tem sido palco de eventos incomuns, como confrontos no meio da rua, ou a fuga de operários de uma fábrica.

MANILA:

Filipinos escolhem novo presidente com filho de ex-ditador como favorito

Milhões de filipinos compareceram às urnas nesta segunda-feira (9) para definir o novo presidente do país, com o filho do ex-ditador Ferdinand Marcos como favorito para vencer a disputa, marcada por episódios de violência.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Economia ou resistência? O dilema do Hamas um ano após guerra com Israel

Um ano após a última guerra contra Israel, o movimento islamita Hamas enfrenta um dilema: seguir com a resistência armada ou reduzir a intensidade para concentrar-se na reconstrução da Faixa de Gaza.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

