Oito cidadãos turcos são sequestrados por gangue no Haiti

Uma dúzia de pessoas, entre elas oito cidadãos turcos, foram sequestradas por uma gangue neste domingo, quando viajavam de ônibus da República Dominicana para Porto Príncipe, informaram funcionários nesta segunda-feira.

O cônsul honorário da Turquia no Haiti, Hugues Josue, disse à AFP que os reféns são membros da associação muçulmana Ashape, que oferece cursos de idiomas e educação religiosa, segundo o site da organização. "Durante o sequestro, desciam do ônibus em que viajavam e tiveram tempo de entrar em contato com a organização", contou. A polícia do Haiti confirmou o sequestro.

Eles estavam em um ônibus que partiu de Santo Domingo, capital da vizinha República Dominicana, com "um motorista dominicano, uma apresentadora haitiana e 10 passageiros", disse Michaelle Durandis, representante da empresa de ônibus Metro. "Entre os 10 passageiros, havia oito turcos e dois haitianos", detalhou Durandis à rádio haitiana Vision 2000.

Os cidadãos turcos, cinco homens e três mulheres com idades entre 20 e 26 anos, foram sequestrados ao leste de Porto Príncipe, entre as comunas de Croix des Bouquets e Ganthier, acrescentou Durandis.

O incidente acontece no momento em que o país caribenho enfrenta uma onda de ataques de gangues cada vez mais poderosas. Na semana passada, as Nações Unidas informaram que os confrontos entre gangues rivais nos distritos oprimidos do norte de Porto Príncipe, que explodiram em 24 de abril, deixaram 75 mortos, incluindo crianças e mulheres. A organização expressou uma "preocupação profunda com a rápida deterioração da segurança" na capital haitiana.

Durante décadas, as gangues armadas estiveram fortemente presentes nos bairros mais pobres de Porto Príncipe. Nos últimos anos, estes grupos aumentaram drasticamente seu controle na capital haitiana e no país como um todo. As ocorrências de assassinatos e sequestros dispararam.

Em outubro, a gangue "400 Mawozo" sequestrou um grupo de 17 missionários americanos e seus familiares, incluindo cinco crianças.

Depois que cinco membros do grupo foram liberados, os demais conseguiram fugir em dezembro.

