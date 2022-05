Número de mortes em motim no Equador sobe para 43 (promotoria)

Um motim em uma prisão no centro do Equador deixou pelo menos 43 internos mortos, informou nesta segunda-feira(9) o Ministério Público, sobre o novo ato de violência no país afetado pelo aumento vertiginoso do tráfico de drogas e da criminalidade.

"Até o momento são 43 presidiários mortos", informou a instituição no Twitter, acrescentando que a informação está sob atualização.

O ministro do Interior, Patricio Carrillo, disse em coletiva de imprensa que o balanço era de 41.

