Naomi Osaka desiste do WTA 1000 de Roma

A japonesa Naomi Osaka, com dores no tendão de Aquiles desde o torneio de Madri, desistiu de participar do WTA 1000 de Roma para não correr o risco de agravar sua lesão antes de Roland Garros (22 de maio a 5 de junho), anunciou nesta segunda-feira a Associação de Tênis Feminino.

"Lamentavelmente devo me retirar do torneio de Roma devido à lesão que sofri na semana passada em Madri, que ainda não está curada", disse a ex-número 1 do mundo, citada em comunicado.

"É uma lesão no tendão de Aquiles, por isso devo ser prudente, especialmente antes de Roland Garros", acrescentou.

Osaka, atualmente número 38 do mundo, foi derrotada na segunda rodada do Masters 1000 de Madri pela espanhola Sara Sorribes.

A japonesa foi substituída no torneio feminino de Roma por outra espanhola, Nuria Párrizas Díaz.

