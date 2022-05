Macron e Scholz expressam 'pleno apoio' à Ucrânia em frente ao Portão de Brandemburgo

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, expressaram seu "pleno apoio" à Ucrânia nesta segunda-feira (9) ao se dirigirem juntos ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, símbolo da Guerra Fria, iluminado com as cores do país invadido pela Rússia, constatou a AFP.

"Pleno apoio à Ucrânia", declarou o chefe de Estado francês enquanto se aproximava a pé, junto com o chanceler alemão, de cerca de 200 pessoas presentes, algumas das quais cobertas com as cores da Ucrânia, que gritavam "Mariupol", cidade do leste deste país destruída em grande parte pelo exército russo.

vl-ylf/eg/mvv

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags