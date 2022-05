Líder da oposição britânica promete renunciar se multado por burlar regras anticovid

Acusado de infringir as normas anticovid-19 durante uma viagem de campanha há um ano, o líder da oposição britânica, o trabalhista Keir Starmer, comprometeu-se, nesta segunda-feira (9), a renunciar, se for multado como aconteceu com o primeiro-ministro Boris Johnson.

"Está absolutamente claro para mim que nenhuma lei foi violada", disse o líder trabalhista.

Nas últimas semanas, Starmer pediu repetidamente a renúncia de Johnson e, agora, está sendo investigado por tomar cerveja e comer um lanche com sua equipe em uma noite de campanha no nordeste da Inglaterra.

"Mas, se a polícia decidir me multar, é claro que farei a coisa certa e renunciarei", garantiu.

O polêmico encontro remonta a abril de 2021 e aconteceu em Durham, no nordeste da Inglaterra, quando o líder trabalhista fazia campanha para uma eleição parlamentar parcial.

Na época, as restrições impostas para combater o avanço do coronavírus proibiam reuniões sociais em lugares fechados.

Starmer explicou que, na noite em questão, pediu entrega de comida e cerveja para a equipe. Comer na sede de campanha era a única alternativa, alegou o político, pois os restaurantes estavam fechados.

A abertura de uma investigação coloca Starmer em uma posição difícil, após seus pedidos sucessos pela renúncia do primeiro-ministro pelo "Partygate". Este escândalo sobre as várias festas realizadas em Downing Street durante os confinamentos de 2020 e 2021 tem assombrado o governo conservador.

Johnson foi multado por participar, brevemente, de uma festa-surpresa na sala do conselho de ministros, por ocasião de seu aniversário de 56 anos, em 19 de junho de 2020.

A investigação continua aberta e, segundo a imprensa britânica, o premiê esteve em pelo menos cinco das várias reuniões sob análise da polícia londrina e pode ser multado novamente.

