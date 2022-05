Klopp diz que ainda acredita no título do Liverpool no Campeonato Inglês

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, disse nesta segunda-feira que ainda acredita no título dos 'Reds' no Campeonato Inglês, no qual seu time está na vice-liderança com três pontos atrás do Manchester City, a três rodadas do fim da competição.

O City ampliou sua vantagem na ponta da tabela no último fim de semana, após vencer por 5 a 0 sobre o Newcastle e o empate do Liverpool em 1 a 1 contra o Tottenham.

No entanto, Klopp rechaçou as opiniões de que sua equipe irá agora se concentrar na final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, no próximo sábado, e na final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, no dia 28 de maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Enquanto for possível ganhar o título, por que deixaríamos de acreditar?", disse o treinador em entrevista coletiva prévia à partida de amanhã contra o Aston Villa.

"Está claro que o campeonato ainda não acabou porque ainda faltam três rodadas. Minha preocupação agora é sobre como ganhar nossos jogos", acrescentou.

"Em um mundo ideal, você ganha todos as partidas e está sempre de bom humor. Muitas vezes temos que responder a contratempos e isso é o que devemos fazer desta vez", afirmou Klopp.

Depois da vitória do City sobre o Newcastle, o técnico Josep Guardiola disse que toda a Inglaterra quer que o Liverpool seja o campeão.

"Todos neste país apoiam o Liverpool, a imprensa e todos", afirmou Guardiola.

Klopp respondeu sobre declaração do espanhol e disse não ter essa sensação, devido ao ambiente hostil que sua equipe costuma encontrar nos jogos fora de casa.

"Não tenho ideia se todo o país nos apoia. Não é a sensação que tenho quando vamos jogador nos outros lugares. Realmente é ao contrário, mas talvez ele saiba mais sobre isso do que eu", comentou o alemão.

kca/psr/dam/cb

Tags